Ostry konflikt w małopolskim PiS. Nie mogą dogadać się się w sprawie nowego marszałka województwa. Do Krakowa wybiera się Jarosław Kaczyński

Konflikt w PiS w sprawie nowego marszałka województwa małopolskiego

Poniedziałkowa sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego zaczęła się spokojnie, choć z opóźnieniem spowodowanym spotkaniem klubu radnych PiS z sekretarzem partii. Na samych obradach stawił się praktycznie komplet radnych. Ślubowanie złożył Jacek Krupa, który zastąpił radnego Stanisława Kracika. Ślubowania nie mogła złożyć natomiast druga radna Marta Malec-Lech, którą w domu uziemiła choroba. W budynku Urzędu Marszałkowskiego pojawił się też Łukasz Kmita, który czekał cierpliwie na wynik wyborów na urząd Marszałka. Wśród gości poniedziałkowych obrad dostrzegliśmy wojewodę małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara i posłankę Koalicji Obywatelskiej Dorotę Marek.

Jak poinformował Przewodniczący Jan Tadeusz Duda, w Sejmiku utworzył się nowy klub radnych: Trzecia Droga-Polskie Stronnictwo Ludowe.

Zanim do głosowania nad kandydaturą marszałka doszło, Sejmik zajął się realizacją kolejnych punktów obrad. Radni wysłuchali m.in. raportu o stanie województwa za 2023 rok, z którego mogliśmy się dowiedzieć m.in., że Małopolska odnotowała w okresie ostatnich 10 lat wzrost liczby ludności, a nakłady na Badania i Rozwój w relacji do regionalnego PKB (2,56 proc.) lokują Małopolskę w roli lidera. Dochody budżetu województwa wyniosły 2,663 mld. złotych, co daje 3 miejsce w kraju po Mazowszu i Śląsku, a wydatki wyniosły 2,781 mld. złotych co daje 2 miejsce w kraju zaraz po Mazowszu.