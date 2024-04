Oto wyjątkowe miejsca niecałą godzinę drogi od Krakowa. Idealne dla rodzin i dzieci! Piękna Małopolska na weekend

Wiosna rozpoczęła się już na dobre. Teraz śmiało, można zacząć planować wolny czas. Mieszkańcy Małopolski nie mogą narzekać na brak ciekawych miejsc do zwiedzenia. Dla tych, którzy jednak chcą ograniczyć czas podróży w wybrane miejsce do minimum, przygotowaliśmy zestawienie, 10 niezwykłych miejsc, do których dostaniesz się w zaledwie godzinę samochodem od Krakowa. Co istotne to doskonałe miejsca na wycieczkę nie tylko w pojedynkę, ale także dla rodzin z dziećmi. Przejdź do galerii i zobacz nasze propozycje!