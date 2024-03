Piękne i odludne Góry Fogaraskie. To Tatry i Bieszczady w jednym

Karpaty Południowe to najwyższy łańcuch górski w Rumunii

Karpaty Południowe to najwyższy łańcuch górski w Rumunii. Jeśli chodzi o szczyty, palmę pierwszeństwa dzierży Moldoveanu (2544 m). Czy są to trudne góry? I tak, i nie. Bez dwóch zdań trzeba mieć dobrą kondycję. Wędrówki są długie i ze sporymi przewyższeniami (1000-2000 m). I jak to w takich górach: występują ekspozycje, łańcuchy (nieliczne), stalowe liny (nieliczne). W miesiącach letnich w niektórych miejscach występuje śnieg.

Wędrówki w oparciu o schroniska, schrony i namioty

Latem, w dni powszechne, wędrowców na rumuńskich szlakach jest niewielu. Sytuacja zmienia się w weekendy. Wtedy da się już na niektórych trasach poczuć "tłum". Słowo "tłum" w cudzysłowie, bo to promil w porównaniu do polskich Tatr czy Bieszczadów.

Osobom planującym wyprawy w Góry Fogaraskie gorąco polecamy przewodnik autorstwa Pawła Klimka. Zaktualizowana wersja dostępna jest tylko w online (ale można go przecież wydrukować). To kompletny szczegółowy przewodnik z propozycjami 22 tras, mapkami, zaznaczonymi źródłami wody pitnej, itd. Sprawdza się w terenie.

