„Plaża śmierci” w Egipcie znowu została otwarta. Jej mroczna historia przeraża. Odważycie się tam wykąpać?

Nowe środki bezpieczeństwa na „plaży śmierci”. Czy wystarczą, by zapobiec tragediom?

Odważycie się tam wykąpać? Egipska „Plaża śmierci” znowu została otwarta

W Egipcie znowu otwarto popularną plażę dla turystów, ale jej przerażająca historia może zniechęcać do wypoczynku.

„Przeklęta plaża” w Egipcie. Nawet 16 topielców dziennie

- Nie jesteśmy pewni, co było przyczyną tak dużej liczby wypadków – mówi Osama Ali, dyrektor egipskiego urzędu ds. kurortów, w rozmowie z portalem Arab News. – Podejrzewam, że w grę mogą wchodzić wiry wodne, tworzące się w okolicach falochronów.

Rząd Egiptu zamknął plażę w 2020 r. Po 3 latach Al-Ajami została znowu otwarta dla turystów pod nazwą Palm Beach. Skąd zmiana decyzji i co się zmieniło?

Nowe środki bezpieczeństwa na „plaży śmierci”. Czy wystarczą, by zapobiec tragediom?

- Na plaży jest teraz wielu ratowników – mówi Mohamed Abdel Razek, dyrektor egipskiego Departamentu ds. Turystyki i Kurortów. – Obserwują kąpielowiczów z plaży i dwóch wież obserwacyjnych. Robią patrole po plaży i czuwają przy falochronach na skuterach wodnych, by móc od razu interweniować.

Egipcjanie ponownie otworzyli pechowa plażę w Aleksandrii na sezon letni 2023. Wprowadzono szereg usprawnień i środków bezpieczeństwa, które mają nie dopuścić do kolejnych wypadków i utonięć.

Kąpielowicze muszą stosować się ściśle do zasad bezpieczeństwa, ustalonych przez Egipską Federację Nurków i Ratowników. Kto złamie przepisy, zostanie wydalony z plaży. Jeśli łamanie regulaminu będzie nagminne, plaża może znowu zostać zamknięta – przestrzega Mohamed Abdel Razek.

Dlaczego warto odwiedzić Aleksandrię w Egipcie?

Większość turystów wypoczywających w Egipcie wybiera na wakacje któryś z kurortów nad Morzem Czerwonym – Hurghadę , Szarm el-Szejk, Marsa Alam. Tam właśnie znajdują się najbardziej luksusowe hotele i najpiękniejsze plaże Egiptu. Część turystów bierze też udział w wycieczkach do Doliny Nilu, by podziwiać starożytne zabytki, wznoszące się od Abu Simbel nad Jeziorem Nasera po Kair ze słynnymi piramidami.

Niewiele osób dociera jednak do delty Nilu i słynnej Aleksandrii na wybrzeżu śródziemnomorskim. Warto odwiedzić to miasto, niegdyś najwspanialszą metropolię starożytnego świata, słynną m.in. ze swej wielkiej biblioteki przy świątyni Serapisa, latarni morskiej, która prowadziła żeglarzy do bezpiecznego portu, i wielkich historycznych dramatów, które rozegrały się w murach miasta. Tu właśnie swą stolicę miała słynna Kleopatra VII, kochanka najpierw Marka Antoniusza, a potem Juliusza Cezara, ostatnia władczyni Egiptu.