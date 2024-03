Pociągiem z Krakowa na plaże Chorwacji. Jest propozycja nowego połączenia kolejowego Piotr Tymczak

Krakowscy radni przygotowali rezolucję w sprawie uruchomienia połączenia kolejowego do Chorwacji. Andrzej Banaś

Komisja Główna Rady Miasta Krakowa przygotowała projekt rezolucji do Ministra Infrastruktury i do PKP Intercity w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Krakowa do Chorwacji.