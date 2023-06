Podlaskie na weekend: 19 najbardziej niesamowitych atrakcji. Piękna przyroda, tajemnicze miejsca, nietypowe muzea, kolorowe wsie

Wybraliśmy dla was 19 najlepszych, najbardziej niezwykłych i unikalnych atrakcji Podlasia. Są wśród nich cuda natury, techniki i kultury, tajemnicze miejsca i najciekawsze imprezy letnie. Zapraszamy do galerii - to gotowa lista pomysłów na wycieczki w weekend czy wakacje po województwie podlaskim.

Anatol Chomicz, Polska Press, zdjęcie ilustracyjne