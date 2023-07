Pogrzeb Michała i Aleksandra. Ofiary tragicznego wypadku przy moście Dębnickim w Krakowie spoczną na cmentarzu w Wieliczce

Dwaj kuzyni, 23-letni Aleksander i 24-letni Michał, to dwie z czterech ofiar tragedii przy moście Dębnickim w Krakowie. Msza żałobna rozpoczęła się w środę o godz. 11 w kościele oo. Reformatów w Wieliczce, po niej dwaj kuzyni spoczną na pobliskim cmentarzu. W ostatniej drodze Aleksandrowi i Michałowi towarzyszą rodzina i przyjaciele.

Uroczystości pogrzebowe najmłodszej ofiary wypadku, 20-letniego Marcina, rozpoczną się w czwartek 20 lipca w Strumianach w powiecie wielickim o godz. 13:30. Natomiast pogrzeb kierowcy 23-letniego kierowcy Patryka odbędzie się w piątek 21 lipca na cmentarzu Grębałów w Krakowie o godzinie 9.40.

Przypomnijmy. W nocy z piątku na sobotę ok. godz. 3, kierowca żółtego renault megane poruszający się z nadmierną prędkością Alejami Trzech Wieszczów, nagle przed mostem Dębnickim stracił panowanie nad kierownicą, co doprowadziło ostatecznie do dachowania pojazdu na bulwarze Czerwieńskim. W wypadku zginęło czterech młodych mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, wszyscy pasażerowie renault. Przebieg całego zdarzenia został zarejestrowany przez kamery miejskiego monitoringu.