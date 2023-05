Ponad 4,6 mld zł z Unii Europejskiej na budowę dróg w Małopolsce

9 maja obchodzony jest Dzień Europy – święto ustanowione na pamiątkę deklaracji wygłoszonej w 1950 roku przez Roberta Schumana. Ta deklaracja stała się podstawą utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, poprzedniczki Unii Europejskiej. W związku z tą datą krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podsumował inwestycje w Małopolsce, jakie przeprowadzono lub są realizowane ze wsparciem UE.

- Od 2004 roku Unia Europejska dofinansowała w województwie małopolskim realizację łącznie 10 inwestycji, na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA, o wartości prawie 11 miliardów zł. Dofinansowanie z UE to ponad 4,6 miliarda zł - wylicza Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA. GDDKiA prowadzi prace na budowach czterech odcinków nowych dróg, które dostały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Łączna długość powstających tras to ponad 58 kilometrów. UE dofinansowała je w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kwotą prawie 2 mld zł. Dofinansowanie otrzymały dwa odcinki drogi ekspresowej S7 Moczydło - Miechów i Widoma - Kraków Nowa Huta, stanowiące część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

Unijne wsparcie dla drogi z Krakowa do Warszawy

W przypadku S7 Moczydło - Miechów długość odcinka to 18,7 km. Biegnie on od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do budowanego w ramach inwestycji węzła Miechów. Na trasie powstanie również węzeł Książ i dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Giebułtów i Tochołów. Kierowcy będą korzystać z 24 obiektów inżynierskich - mostów, wiaduktów i estakady.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to wrzesień 2023 roku. Wartość prac budowlanych wynosi 753 mln zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 586 mln zł dofinansowania z UE. Odcinek S7 Widoma - Kraków Nowa Huta ma długość 18,3 km, z czego odcinek miejski (pomiędzy węzłami Raciborowice i Kraków Nowa Huta) to 7,1 km. Realizacja S7 od Widomej do Nowej Huty obejmuje budowę czterech węzłów (Łuczyce, Raciborowice, Kraków Mistrzejowice, Kraków Grębałów). Na odcinku miejskim powstanie 21 obiektów inżynierskich - wiaduktów, mostów, estakad, przejść dla zwierząt i przejść podziemnych dla pieszych. Na węźle Kraków Mistrzejowice S7 połączy się z drogą ekspresową S52, która będzie stanowić Północną Obwodnicę Krakowa.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to listopad 2024 r. Wartość prac budowlanych to ponad 1,8 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 543 mln zł dofinansowania ze środków UE.

Trasa S7 to kluczowy fragment nowej drogi do Warszawy, która przejmie ruch tranzytowy z obecnej DK7. Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021 na DK7 między Krakowem a Miechowem codziennie przejeżdża ok. 20 tysięcy pojazdów, w tym prawie 4 tysiące ciężarówek. Nowy odcinek drogi ekspresowej ma ułatwić również podróż z północy na południe Małopolski i w kierunku Rzeszowa.

Powstają obwodnice Krakowa i Oświęcimia

Wsparcie dostały również dwie obwodnice - północna Krakowa, będąca częścią drogi ekspresowej S52 i Oświęcimia na drodze krajowej nr 44, która będzie prowadziła do powstającego na S1 węzła Oświęcim. Północna Obwodnica Krakowa Modlnica - Kraków Mistrzejowice powstaje w ciągu drogi ekspresowej S52. Będzie miała długość 12,3 km i dwie jezdnie z trzema pasami ruchu na każdej z nich. Do istniejącego węzła Modlnica dobudowane zostaną cztery łącznice. Kolejne węzły w kierunku wschodnim to Zielonki, Węgrzce, Batowice i Kraków Mistrzejowice. Ten ostatni węzeł wybudowany zostanie w ramach realizacji S7 i połączy obie drogi ekspresowe, zamykając tym samym ring wokół Krakowa. W ciągu S52 POK powstaną także dwa tunele, 27 obiektów (wiadukty, estakada) i 4 km murów oporowych.

Oba tunele mają łącznie ponad 1,1 km długości. Obiekt w Zielonkach ma 653 m, a w Batowicach 496 m. Przewidywany termin oddania tej inwestycji do użytku to wrzesień 2024 r. Wartość prac budowlanych to prawie 1,9 mld zł. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa otrzymała 680 mln zł dofinansowania z UE.

Budowa obwodnicy Oświęcimia została rozpoczęta w listopadzie 2023 r. Inwestycja omija miasto od południowej strony i łączy DK44 z powstającą S1 Mysłowice - Bielsko-Biała. Połączenie zapewni budowany węzeł Oświęcim. Trasa będzie miała 9 km długości, powstaną na niej trzy mosty i wiadukt kolejowy. Na drodze będą dwa pasy ruch w każdym kierunku, połączenie z drogami lokalnymi zapewni pięć rond. Wskazany w umowie termin oddania tej inwestycji do użytku to kwiecień 2024 r. Wartość prac budowlanych to 0,5 mld zł. Budowa tego odcinka otrzymała prawie 165 mln zł dofinansowania ze środków UE.

Dofinansowanie z UE objęto także przedsięwzięcia:

Autostrada 4 Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł Krzyż;

Droga Krajowa nr 7 - kładka dla pieszych w Jaworniku;

Droga ekspresowa S7 - odcinek Lubień - Rabka;

S7 w Krakowie - pomiędzy węzłami Igołomska i Christo Botewa;

DK73 - obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej;

DK4 Kraków - Tarnów - Rzeszów - Korczowa, wzmocnienie nawierzchni do nośności 11,5 t/oś. PKN Orlen stawia na tanią i czystą energię