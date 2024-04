Poznań Motor Show 2024. Zobacz premiery samochodów na targach w Poznaniu

Poznań Motor Show 2024. Lokalizacja

Międzynarodowe Targi Poznańskie są położone przy ul. Głogowskiej 14, w centrum Poznania. Do dworca PKP dotrzemy pieszo zaledwie w 5 minut. Lotnisko Ławica znajduje się z kolei w odległości 6 km.

Poznań Motor Show 2024. Godziny otwarcia

Poznań Motor Show odbywa się się od 4 do 7 kwietnia w pawilonach 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 12 oraz na Placu Marka, gdzie odbędą się pokazy stuntu oraz driftu.

Poznań Motor Show 2024. Ceny biletów

Czwartek (Media Day - 04.04) – 180 zł

Piątek (05.04) – 50 zł

Sobota (06.04) – 55 zł

Niedziela (07.04) – 50 zł

Bilet z Kartą Dużej Rodziny (piątek lub niedziela) - 25 PLN*

Bilet z Kartą Dużej Rodziny (sobota) - 30 PLN**

Dzieci do 6 r.ż włącznie - wstęp bezpłatny

*Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Właściciel biletu musi okazać KDR wydaną na swoje imię nazwisko. Bilet upoważnia do jednokrotnego wejścia w piątek w niedzielę.

**Bilet dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Właściciel biletu musi okazać KDR wydaną na swoje imię nazwisko. Bilet upoważnia do jednokrotnego w sobotę.