Przeciwnicy nowego pasa startowego w Balicach zaskarżą decyzję o jego lokalizacji. Piszą też do premiera

Takiego września w Krakow Airport jeszcze nie było

We wrześniu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 809 225 pasażerów, to aż 32-proc wzrost w stosunku do września 2018 roku - czyli o 195 000 więcej pasażerów. Łącznie od początku 2019 roku obsłużono 6 225 692 pasażerów (wzrost o 23 proc.), czyli o 1 171 000 więcej niż w analo...