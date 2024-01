Rajd Dakar 2024. Wielki sukces Energylandia Rally Team. Zespół z Zatora zgarnął całe podium na pierwszym etapie. Zobacz ZDJĘCIA

Pierwszy etap Rajdu Dakar 2024 prowadził po terenach, których zawodnicy w Arabii Saudyjskiej jeszcze nie widzieli. Mowa tutaj o niezwykle wymagających terenach wulkanicznych. Mnóstwo było na nich kamieni, co oznaczało wysokie ryzyko przebitych opon. Na zawodników czekało 127 kilometrów dojazdówki oraz odcinek specjalny o długości 414 kilometrów.

To bardzo miłe początki pustynnego maratonu dla Energylandia Rally Team, nawet pomimo małych problemów na trasie.

Pierwszy etap Rajdu Dakar 2024 był naprawdę wymagający. Organizator przygotował dla nas niespodziankę – nie było

na tej trasie chyba nawet metra bez kamieni. Jechaliśmy po terenach wulkanicznych i te kamienie tak naprawdę wystawały niczym noże, czekając tylko aby uszkodzić nasze opony. No i niestety – kapeć się nam przytrafił. Na domiar złego mieliśmy problemem z tym, aby szybko wymienić koło, bo zepsuł się nam podnośnik. Odcinek był bardzo wymagający, ale jesteśmy na mecie i wygląda na to, że wygrywamy etap i cały nasz zespół zgarnął podium, więc… nie ma na co narzekać! – powiedział pierwszy lider rajdu w klasie Challenger, Eryk Goczał.