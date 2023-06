Rekordowy rok dla Krynicy-Zdrój. Z opłaty uzdrowiskowej zebrali już prawie 4 mln złotych. Jest prognoza na drugie tyle

Krynica-Zdrój to najbardziej znane uzdrowisko w Małopolsce, które z każdym rokiem zyskuje na popularności. Wygląda na to, że ten rok może być przełomowy pod względem finansowym. Świadczą o tym już rekordowe wpływy z opłaty uzdrowiskowej. Turystów przybywa, a wkrótce powstanie tu wyczekiwana atrakcja, która zmieni oblicze turystyki.

Opłata uzdrowiskowa to spory zysk

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od wszystkich turystów, którzy decydują się w tych miejscowościach na pobyt dłuższy niż jeden dzień. Samorządy mogą przeznaczyć zebrane środki na inwestycje związane z turystyką i utrzymanie atrakcji. Górną granicę opłaty co roku ustala Minister Finansów. W tym maksymalna stawka to 5,40 zł. za dobę.

Rabka-Zdrój od stycznia pobiera 4 zł, wcześniej (niezmiennie od 2015r.) było to 3,10zł. O niewielkich podwyżkach opłat zdecydowali także radni w Szczawnicy (4 zł) i Piwnicznej (4,50zł). W Krynicy oraz Muszynie(Muszyna, Złockie, Żegiestów) stawka wzrosła maksymalnie, co przynosi spore zyski. Krynica-Zdrój widziana z lotu ptaka. To centrum uzdrowiska Adam Olszowski fotografia

Padł rekord w Krynicy-Zdroju

Wygląda na to, że Krynicy-Zdroju to już się opłaca, bo turystów jest coraz więcej, a teraz jak przekazuje nam burmistrz Piotr Ryba już padł rekord w stosunku do zeszłego roku.

- Mamy już 3 mln 700 tys. złotych wpływu z opłaty uzdrowiskowej, w zeszłym roku o tej samej porze były to 3 mln. Szacujemy, że do końca roku Krynica zyska 8 mln złotych z opłaty uzdrowiskowej. Liczymy na wakacje - mówi "Gazecie Krakowskiej" burmistrz Krynicy-Zdroju.

Na początku 2023 mówiło się, że wpływy za 2022 rok były rekordowe i wyniosły ponad 6 mln 900 tys. zł. Dla porównania w 2018 roku była to kwota z tytułu opłaty uzdrowiskowej wynosiła 4 mln 300 tys. zł. Wygląda na to, że Krynica znowu idzie na rekord, warto zaznaczyć, że tylko w styczniu z tytułu opłaty uzdrowiskowej wpłynęło prawie milion złotych.

- Stawiamy na naszą ofertę turystyczną, bo jak widać to przekłada się na konkretne środki. Robimy co w naszej mocy, aby ludzie mieli jak u nas ciekawie spędzać czas. Zarówno zimą jak i latem mamy im co zaproponować - są stoki, ścieżki rowerowe, góry, wieża widokowa, kolej gondolowa, góra parkowa, deptak - atrakcji jest wiele. Teraz jest szansa, że dzięki aquaparkowi liczba turystów będzie jeszcze większa - dodaje burmistrz Ryba.

