Rekordowy wrzesień na lotnisku w Balicach. W tym roku przez Krakow Airport przeszło już ponad 6,2 mln pasażerów

We wrześniu z usług krakowskiego lotniska skorzystało 809 225 pasażerów, to aż 32-proc wzrost w stosunku do września 2018 roku - czyli o 195 000 więcej pasażerów. Łącznie od początku 2019 roku obsłużono 6 225 692 pasażerów (wzrost o 23 proc.), czyli o 1 171 000 więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. I tylko o 543 677 pasażerów mniej niż w całym 2018 roku. To oznacza, że ubiegłoroczny rekord - 6 769 369 pasażerów – zostanie pobity już w przyszłym miesiącu,choć statystyki będą rosnąć jeszcze w listopadzie i grudniu.

Konsekwentny wzrost ruchu pasażerskiego stale umacnia Kraków Airport wśród liderów europejskich regionalnych portów lotniczych - powiedział Radosław Włoszek, prezes zarządu Kraków Airport. - Przed nami wiele wyzwań, które wynikają z planów rozwojowych lotniska. W ostatnich dniach została wydana decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa nowej drogi startowej na lotnisku Kraków -Balice", która rozpoczyna kolejny etap wytyczony w Planie Generalnym naszego lotniska - dodaje prezes Włoszek. Co jeszcze – oprócz rekordowego ruchu - zdarzyło się we wrześniu na lotnisku w Balicach? Całoroczna koordynacja rozkładów w Kraków Airport W związku z rosnącym ruchem pasażerskim Kraków Airport zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o wprowadzenie całorocznej koordynacji rozkładów na krakowskim lotnisku. Dotychczas Kraków Airport pozostawał na tzw. 1 poziomie zarządzania rozkładem, a więc operujące linie mogły planować swoje połączenia bez dodatkowych konsultacji w zakresie występujących w związku z lotami szczytami operacyjnymi. 18.09.2019 r. ULC podjął decyzję o wyznaczeniu Portu Lotniczego Kraków-Balice jako całorocznie koordynowanego (poziom 3) od kolejnego letniego sezonu lotów. LOT wzmacnia ofertę połączeń do USA Polskie Linie Lotnicze LOT w nowym sezonie letnim zaoferują bogatszą ofertę połączeń z Kraków Airport do USA. Tym samym mieszkańcy Krakowa i całego regionu będą mogli na pokładzie Boeinga 787 Dreamliner komfortowo dotrzeć do dwóch ważnych amerykańskich portów. Od 03.09.2020 r. zostanie otwarte połączenie z Krakowa do Nowego Jorku (JFK). Również oferta LOT-u ze stolicy Małopolski do Chicago, zostanie zwiększona. Z obecnych dziś w rozkładzie trzech połączeń tygodniowo, liczba połączeń wzrośnie do pięciu lotów w tygodniu.

