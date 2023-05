Romantyczne miejsca na wiosenną randkę na Sądeczyźnie. Gdzie zabrać drugą połówkę? Zobaczcie nasze propozycje Tatiana Biela

Maj to znakomity czas na romantyczną randkę na łonie natury, szczególnie poza Nowym Sączem. Gdzie zabrać swoją drugą połówkę na letnią wycieczkę? Możliwości jest sporo, bo na Sądecczyźnie nie brakuje uroczych zakątków. Wieża widokowa, parkowe aleje na zboczu góry, a może słynne ogrody w Muszynie? Można także zdecydować się na rejs po Jeziorze Rożnowskim czy wybrać na leśny spacer do tajemniczego jeziorka. Poniżej proponujemy dziesięć miejsc na romantyczne wypad we dwoje. Być może nasza galeria zainspiruje Was do odwiedzenia którejś z tych "miejscówek".