Ruszyła budowa wieży widokowej na górze Malnik. To będzie kolejny turystyczny hit Muszyny

Malnik z widokiem na Tatry

Malnik to wznoszący się na wysokość 726 m szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich w Muszynie. Jego grzbietem prowadzi szlak turystyczny, a dzięki temu, że jest on odkryty i trawiasty, posiada niezwykłe walory widokowe. Te już dawno docenili miejscowi mieszkańcy oraz turyści, którzy chętnie wybierają się na Malnik, by podziwiać panoramę Tatr Słowackich, Jaworzynę, wieżę widokową na Radziejowej, szczyt Pienin czy Wysoką.

Wspaniałe widoki na Tatry Słowackie to jest to, co przyciąga na Malnik Artur Królikowski

Nic więc dziwnego, że władze uzdrowiska postanowiły wykorzystać potencjał szczytu. Już teraz to miejsce jest częstym kierunkiem wycieczek. Będzie ich jeszcze więcej po tym, jak do użytku oddana zostanie wieża widokowa.