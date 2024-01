Sądeckie uzdrowiska mają wojenną przeszłość. Upodobali je sobie żołnierze niemieccy. Archiwalne zdjęcia

Okupacja w Krynicy - Zdroju

We wrześniu 1939 roku do Krynicy wkroczyły oddziały wojska słowackiego wspomagającego Niemców. Wkrótce zresztą zostały one zastąpione przez Wermacht, zaś Niemcy rozpoczęli proces konfiskaty całego mienia sanatoriów i pensjonatów. Od 1940 roku w uzdrowisku obowiązywał język niemiecki a okupant zamierzał przekształcić Krynicę w kurort dla niemieckich oficerów. Pod koniec wojny uzdrowisko stało się także miejscem odpoczynku i rekonwalescencji dla Niemców z bombardowanych terenów Rzeszy. Okupant opuścił Krynicę w styczniu 1945 roku, zaś miasto zajęła Armia Czerwona.