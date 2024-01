Seicento z wypadku z Beatą Szydło z 2017 roku wystawione na licytację WOŚP 2024

Seicento z "wypadku z Beatą Szydło" jest oklejone kolorami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tych samych barwach jest nawet tapicerka w środku. Jedynie klapa przednia ma nieco inny styl.

Sebastian Kościelnik tak zachęca do licytowania:

"Mam dla Was niezwykłą okazję – możecie stać się właścicielami samochodu, który ma za sobą nie tylko wiele kilometrów, ale i wiele emocji. To Fiat Seicento, który w 2017 roku brał udział w wypadku z premier Beatą Szydło i kolumną BOR. Może pamiętacie te dramatyczne chwile, kiedy to mały Fiat zderzył się z wielkim rządowym Audi i został uszkodzony?"