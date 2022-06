Spływ Dunajcem: niezwykła atrakcja Pienin. Ile kosztuje bilet, jak długo trwa wycieczka, jak przebiega trasa? Ceny, noclegi, porady

Spływ Dunajcem to świetny pomysł na letnią przygodę. Atrakcja nadaje się dla całej rodziny - jest bezpieczna, a tratwy nie płyną zbyt szybko. Przedstawiamy praktyczny poradnik dla turystów, chcących wybrać się na spływ Dunajcem: atrakcje, ceny, trasa, noclegi. Zdjęcie na licencji CC BY-SA 4.0

Jeśli szukacie pomysłu na przygodę na południu Polski, a do tego chcielibyście spędzić przyjemnie czas na łonie przyrody, najlepiej nad wodą, spływ Dunajcem to dla Was idealna propozycja na weekend, urlop czy wakacyjny relaks. To unikalna atrakcja w na skalę europejską – spływ pozwala cieszyć się pięknem Pienin z perspektywy tradycyjnej flisackiej tratwy, sunącej po nurcie rzeki. Ile kosztuje spływ Dunajcem, gdzie kupić bilety, jak przebiega trasa? No i co z dojazdem – jak trafić na spływ, gdzie zostawić samochód? Na te i więcej pytań odpowiadamy w naszym przewodniku: spływ Dunajcem 2022. Ceny, trasa, praktyczne wskazówki dla turystów.

Spływ Dunajcem: na czym polega niezwykła atrakcja?

Przełom Dunajca to malowniczy odcinek rzeki, liczący ok. 15 km długości, na którym kluczy ona między górami. Różnica wysokości lustra wody między początkiem a końcem Przełomu wynosi 36 m.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Robsuper, CC BY-SA 3.0 Spływ Dunajcem to jedna z najbardziej niezwykłych atrakcji turystycznych południa Polski. Polega na wycieczce po niezwykle malowniczym Przełomie Dunajca – odcinku rzeki, na którym kluczy ona między porośniętymi lasem górami, na czele ze słynnymi Trzema Koronami. Spływ Dunajcem to przygoda na rzece, na trasie liczącej 15 km. Na tym krótkim stosunkowo odcinku spadek rzeki wynosi aż 36 m.

Spływ odbywa się na tradycyjnych drewnianych tratwach – szerokich platformach, zbitych z 5 mniejszych czółen, zdolnych pomieścić 11 pasażerów – w towarzystwie flisaka w tradycyjnym stroju, który kierują tratwą za pomocą żerdzi.

Dawniej flisacy pienińscy zajmowali się spławianiem Dunajcem drewna do ośrodków przemysłowych na północy. Dziś bycie flisakiem to element kultywowania lokalnej tradycji regionu Pienin, a dla gości z całej polski spływ Dunajcem wśród malowniczych gór w asyście flisaka to przyjemność i rzadka atrakcja. Zobaczcie, jak wygląda spływ Dunajcem na filmie:

Pomysł na urlop w stylu slow? Spływ Dunajcem to zabawa i relaks

Spływ Dunajcem to świetny pomysł na oryginalną wycieczkę w weekend, urlop lub wakacje. Może brać w nim udział cała rodzina – zabawa jest bezpieczna, tratwy szerokie i stabilne, nurt niezbyt wartki.

Planując spływ Dunajcem, należy brać pod uwagę, że to przygoda dla pasjonatów pięknej przyrody, a nie ekstremalny rafting. Tratwy flisackie płyną wolno, cały spływ zajmuje między 2 a 3 godziny. To czas, który turyści powinni spędzić, napawając się widokami, zapachem lasu, wody i gór, a także flisackimi opowieściami. Tradycyjne spływy Dunajcem organizuje Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich. Sezon flisacki trwa od 1 kwietnia do 31 października. W tym okresie spływy Dunajcem odbywają się codziennie, z wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych i Bożego Ciała.

Spływ Dunajcem – gdzie się zaczyna i kończy? Jak wrócić ze spływu?

Gdzie zaczyna się spływ Dunajcem? Spływ Dunajcem może zaczynać się w kilku różnych miejscach. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich organizuje spływy z dwóch przystani:

w Sromowcach Wyżnych-Kątach oraz

w Sromowcach Niżnych u podnóża Trzech Koron Przystanie wyposażone są w toalety, działają też przy nich restauracje i sklepy z pamiątkami. Gdzie kończy się spływ Dunajcem? Istnieją dwa punkty końcowe spływu Dunajcem: Trasa do Szczawnicy wynosi ok. 18 km, a jej pokonanie zajmuje nieco ponad 2 godziny

Trasa do Krościenka wynosi ok. 23 km, spływ trwa na niej niecałe 3 godziny. Jak wrócić ze spływu Dunajcem? Spływ Dunajcem to świetna zabawa, ale niejednemu turyście w rozkoszowaniu się wodą, niebem i górami przeszkadzała myśl: jak właściwie wrócić do auta, które przecież zostało na początku trasy? Obecnie nie jest to problem. Za dopłatą 15 zł można po prostu wykupić bilet powrotny na busik do przystani początkowej, a za 50 zł zarezerwować rower, którym można pomknąć Drogą Pienińską do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód.

Spływ Dunajcem – bilety, ceny, godziny otwarcia kas

Spływ Dunajcem to świetny pomysł na wakacyjną przygodę dla tych, którzy lubią podziwiać przyrodę z niecodziennej perspektywy. Mateusz Habowski, za zgodą Ile kosztuje spływ Dunajcem?

Cena biletu na spływ Dunajcem zależy od kilku czynników, przede wszystkim od przystani docelowej, a także sezonu, usług dodatkowych i ulg. Bilet na spływ Dunajcem do Szczawnicy kosztuje: Zwykły w lipcu i sierpniu: 82 zł (cena zawiera 5 zł opłaty za kartę na szlak wodny Pienińskiego Parku Narodowego)

Ulgowy (dla dzieci do 10 lat): 56 zł

Zwykły z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę: 103 zł

Ulgowy z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę: 73 zł

Zwykły z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę i transportem powrotnym (busik odjeżdża latem spod dolnej stacji kolei, ul. Główna 7, w godz. 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00): 118 zł

Ulgowy z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę i transportem powrotnym: 88 zł

Bilet na spływ Dunajcem do Krościenka kosztuje: Zwykły w lipcu i sierpniu: 96 zł

Ulgowy (dla dzieci do 10 lat): 59 zł

Zwykły z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę: 103 zł

Ulgowy z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę: 73 zł

Zwykły z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę i transportem powrotnym (busik odjeżdża latem spod dolnej stacji kolei, ul. Główna 7, w godz. 14:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00): 118 zł

Ulgowy z biletem na kolej krzesełkową ze Szczawnicy na Palenicę i transportem powrotnym: 88 zł Gdzie kupić bilety na spływ Dunajcem? Spływy Dunajcem odbywają się tradycyjnie w tratwach zbitych z czółen, pod okiem jednego lub dwóch flisaków.



Zdjęcie na licencji CC BY-SA 3.0. Piotrus, CC BY-SA 3.0 Bilety na spływ Dunajcem można kupić bezpośrednio w kasach na przystaniach (nie trzeba rezerwować miejsc, łodzie zajmowane są na bieżąco), lub online w ofercie Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich.

Po zakupie biletów online nie trzeba stać w kolejce do kasy na przystani, ale i tak należy podejść do okienka, by uzyskać przydział do łodzi. Kasy biletowe są czynne w następujących godzinach: W kwietniu od 9:00 do 16:00

Od maja do sierpnia od 8:30 do 17:00

We wrześniu od 8:30 do 16:00

W październiku od 9:00 do 15:00 (po zmianie czasu na zimowy do 14:00). Jeśli chcecie dokonać rezerwacji miejsca na spływ Dunajcem, możecie to zrobić, pisząc na adres e-mail: [email protected] Łodzie ruszają na spływ wtedy, gdy zbierze się co najmniej 11 pasażerów.

Tratwy to nie wszystko. Kajaki i pontony dla spragnionych prędkości

Spływ trwa od dwóch do trzech godzin, należy więc odpowiednio zaplanować sobie dzień. Mateusz Habowski, za zgodą Oczywiście, na przełomie Dunajca nie brak także ofert innych, bardziej nowoczesnych atrakcji na wodzie dla aktywnych. Chętni bez problemu znajdą w okolicznych miejscowościach wiele wypożyczalni kajaków, a także oferty szybkich spływów pontonowych – raftingu.

Szeroką ofertę sportów wodnych i spływów oferuje np. Port Pienin w Sromowcach Niżnych. Bilet na trwający ok. 2 godziny spływ pontonem do Szczawnicy kosztuje między 65 a 90 zł. Dla dzieci do 12. roku życia obowiązują zniżki 15%. W Porcie działa też wypożyczalnia kajaków, rowerów i aut. Spływ Dunajcem na kajakach lub pontonach może odbywać się na trasie z Sromowców Niżnych do Szczawnicy lub Tylmanowa, albo z Nowego Targu do Czorsztyna.

Jeśli jednak chcecie zasmakować tego, jak wygląda spływ Dunajcem w starym stylu, i cieszyć się nim tak, jak robili to nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, wybierzcie się na przygodę na tratwie w towarzystwie flisaka.

Praktyczne informacje dla turystów. Restauracje, noclegi i dojazd na spływ Dunajcem

Atrakcją spływu Dunajcem jest nie tylko rzeka, ale też góry - na zdjęciu Trzy Korony. Także sami flisacy mogą dostarczyć rozrywki, opowiadając o dziejach regionu i własnych tradycjach. Mateusz Habowski, za zgodą Gastronomia nad Przełomem Dunajca

Miejscowości na trasie spływu Dunajcem mają najczęściej dobrze rozwiniętą infrastrukturę turystyczną i w czasie wycieczki w ten rejon Pienin nie ma większych problemów ze znalezieniem miejsca do biwak lub porządnej restauracji lub karczmy, w której można zjeść obiad. Przy samej przystani flisackiej w Kątach działa Restauracja Flis. W Sromowcach Niżnych można zjeść np. w pizzerii Dunajec. Noclegi w sam raz na spływ Dunajcem Także miejsc do spania w pobliżu Przełomu Dunajca nie brakuje. W Sromowcach Wyżnych znajduje się pole namiotowe, a w całej okolicy nie brak hotelików, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych. Na stronie Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich można znaleźć wygodny informator, podający adresy i kontakty do ofert noclegowych w sam raz dla turystów, w Sromowcach Wyżnych, Niżnych, Krościenku, Szczawnicy i Czorsztynie.

Dojazd na spływ Dunajcem z Krakowa

Jazda samochodem z Krakowa do głównej przystani spływu Dunajcem w Sromowcach Wyżnych-Kątach może zająć ok. 2,5 godziny. Należy kierować się drogą krajową nr 7 (Zakopianką) na południe, a na wysokości Rabki Zdroju wjechać na drogę krajową 47, która poprowadzi nas przez Nowy Targ, a potem wzdłuż Jeziora Czorsztyńskiego do samych Kątów. Dojazd na spływ Dunajcem z Zakopanego

Dojazd z Zakopanego może zająć nieco ponad 1 godzinę. Należy kierować się Zakopianką do Poronina, tam skręcić na wschód w drogę krajową 961, która poprowadzi nas prze Bukowinę Tatrzańską. Jedziemy do Trybsza przez Czarną Górę, a następnie odbijamy na wschód i jedziemy przez Łapsze i Niedzicę do Sromowców Wyżnych. Gdzie zostawić samochód przed spływem Dunajcem? Parking dla samochodów znajduje się w Sromowcach Wyżnych, przy ul. Kąty 12.

Spływ Dunajcem – kamera i wirtualny spacer Spływ Dunajcem to atrakcja na wypoczynek typu slow. Turyści nie muszą nic robić - mogą relaksować się i napawać widokami. Mateusz Habowski, za zgodą Jeśli wahacie się, czy warto wybrać się na spływ Dunajcem, być może ostatecznie przekonają Was materiały multimedialne, które ukazują, jak wygląda okolica, tratwy i flisacy. Online dostępna jest za darmo kamera nagrywająca obraz na żywo z przystani flisackiej w Sromowcach Wyżnych. Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich przygotowało także wirtualny spacer po przystaniach flisackich i całym regionie Przełomu Dunajca.

Spływ Dunajcem – galeria pięknych zdjęć

Zajrzyjcie także do galerii pięknych zdjęć ze spływu Dunajcem.

