Stara Lubowla – partnerskie miasto Nowego Sącza. Zobaczysz tam średniowieczny zamek, skansen i wojskowy obóz. Odkryj to miejsce

Stara Lubowla na Słowacji to jedno z 14 miast partnerskich Nowego Sącza. Odległość między nimi to zaledwie 45 km i przy sprzyjających warunkach, bez korków i z zachowaniem przepisów ruchu drogowego, to niecała godzina jazdy samochodem. Warto wybrać się tam na całodniową wycieczkę. Tym bardziej, że oba kraje należą do strefy Schengen, a przekraczając granicę polsko-słowacką na przejściu Piwniczna-Zdrój - Mníšek nad Popradom nawet nie trzeba się zatrzymywać. Należy jednak mieć ze sobą dowód osobisty albo paszport, które należy okazać w razie kontroli.