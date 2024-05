Style tuningu. Czym charakteryzują się różne style modyfikacji samochodów?

W miarę jak branża tuningowa się rozwijała, pojawiło się również wiele różnych stylów tuningu. Chociaż większość z tych stylów koncentruje się na typie modyfikowanego pojazdu, niektóre typy można łączyć ze sobą. Każdy styl przyciąga inną grupę konsumentów i tunerów, co prowadzi do eksplozji najróżniejszych styli niemal we wszystkich obszarach.

W miarę jak branża tuningowa się rozwijała, pojawiło się również wiele różnych stylów tuningu. Chociaż większość z tych stylów koncentruje się na typie modyfikowanego pojazdu, niektóre typy można łączyć ze sobą. Każdy styl przyciąga inną grupę konsumentów i tunerów, co prowadzi do eksplozji najróżniejszych styli niemal we wszystkich obszarach.

Świat kocha samochody. Ta miłość objawia się w bardzo różny sposób. Jednym wystarczy cotygodniowa wizyta na myjni bezdotykowej, inni zaś swoją miłość i ekspresję motoryzacyjną wyrażają pod postacią najróżniejszych modyfikacji. Zrozumienie dostępnych stylów może być dość skomplikowane. Co więcej, wiele z nich się przenika, posiada cechy szczególne znanych z innych nurtów itp. Poniżej zebraliśmy najważniejsze cechy najpopularniejszych styli choć doskonale zdajemy sobie sprawę, że istnieje ich znacznie więcej i być może o którymś z nich nie zdążyliśmy usłyszeć.

Styl Dub (Dub Style)

Dub Style to jeden z interesujących stylów tuningu, który wywodzi się z Europy. Charakteryzuje się minimalizmem, eleganckim designem i wysokim poziomem wykonania. Oto kilka kluczowych cech tego stylu: Clean Look: W Dub Style ważne jest usunięcie wszystkich zbędnych elementów, takich jak emblematy, listwy, boczne kierunkowskazy itp. Chodzi o zachowanie minimalistycznego wyglądu i jak najczystszej linii nadwozia;

felgi Deep Dish: Felgi w stylu Dub mają szeroki rant (Deep Dish) i opony “naciągnięte” na felgę. To dodaje charakterystycznego wyglądu i element ten można również znaleźć w kilku innych odmianach np. tzw. stance;

wypolerowane detale: Wszystkie części silnika oraz detale są wypolerowane, aby prezentowały się jak nowe. Niektóre elementy są również specjalnie powlekane lakierem bezbarwnym lub niklem, aby prezentowały się jeszcze lepiej;

bardzo niskie zawieszenie: W Dub Style często obniża się zawieszenie, co nadaje autu agresywny wygląd. Często stosuje się zawieszenie pneumatyczne, aby jak najbardziej „zatopić” opony pod nadkola;

stonowane kolory: Choć niekoniecznie, to w Dub Style często stosuje się stonowane kolory lakieru tj. złoty, brązowy, czarny, biały etc.

spójność projektu: Ważne jest, aby elementy montowane do auta współgrały ze sobą. Cały body kit od jednego producenta zalecany jest do danego modelu auta;

kultowe akcesoria: Wnętrza aut utrzymane są w stanie seryjnym, ale dodatkami mogą być naklejki z epoki, zawieszki na lusterko czy inne stylowe detale.

Dub Style to styl, który cieszy się coraz większą popularnością w świecie tuningu. Choć może nie jest tak spektakularny jak niektóre inne style, to jego minimalistyczny i schludny wygląd przyciąga wielu entuzjastów.

Styl JDM

Styl tuningu JDM (Japanese Domestic Market) to kierunek modyfikacji samochodów, który wywodzi się z Japonii i cieszy się popularnością na całym świecie. Oto kilka kluczowych cech stylu JDM:

autentyczność: W JDM priorytetem jest zachowanie oryginalności japońskich marek i modeli samochodów. Modyfikowane są w zasadzie tylko modele japońskie, niekoniecznie z najnowszych roczników. Niektóre modele tj. Nissan R32, R33 i R34, Toyota Supra pierwszej generacji czy Toyota AE86 stały się wręcz kultowe i najbardziej pożądane;

wydajność: Nacisk kładziony jest na poprawę osiągów, często poprzez tuning silnika i układu napędowego. Nikogo nie dziwią zatem silniki modyfikowane w okolice 1000 KM, z ogromnymi turbosprężarkami i wtryskiem podtlenku azotu;

minimalizm: Zewnętrzne modyfikacje są subtelne, unika się przesadnych dodatków, choć w niektórych modelach nieodzowne wydają się sporej wielkości spojlery. Nie ma jednak miejsca na radykalną zmianę wyglądu i groteskowość;

części z Japonii: Preferowane są oryginalne lub wysokiej jakości części tuningowe prosto z Japonii, takie jak Mugen czy Spoon w przypadku Hondy, Nismo czy Tommy Kaira w przypadku Nissana etc.;

obniżone zawieszenie: Charakterystyczne jest obniżenie podwozia, co poprawia właściwości jezdne i nadaje agresywnego wyglądu. Mimo to rzadko spotyka się zawieszenie pneumatyczne czy też radykalne obniżenie (z kołami chowającymi się w nadkolach). Wygląd jest ważny, ale priorytetem jest wydajność;

oryginalne spojlery: Dodatki aerodynamiczne są dyskretne, ale funkcjonalne. Bardzo często stosuje się oryginalne pakiety aerodynamiczne np. Nismo w przypadku Nissana, ewentualnie podkreśla się oryginalne elementy np. dodatkowymi wstawkami z włókna węglowego;

wyraziste kolory i naklejki: Choć nie zawsze, to często spotyka się jaskrawe kolory i naklejki, które podkreślają sportowy charakter. Moda ta została oczywiście zapoczątkowana i spopularyzowana przez serię filmów „Szybcy i wściekli”;

kultura: JDM to nie tylko styl tuningu, ale również kultura, która łączy miłośników japońskiej motoryzacji.

Styl JDM to połączenie pasji do motoryzacji z szacunkiem do japońskiej precyzji i jakości. Jest to styl dla tych, którzy cenią sobie wydajność i estetykę, ale nie chcą rezygnować z oryginalności swojego pojazdu.

Styl niemiecki (German Style)

Styl niemiecki w tuningu samochodowym jest rozpoznawalny i ceniony za swoją charakterystyczną estetykę. Oto kilka cech, które wyróżniają niemiecki styl: obniżone zawieszenie: Niemieckie modyfikacje często obejmują obniżenie podwozia, co nadaje autu sportowego charakteru. W radykalnych modyfikacjach stosuje się również zawieszenie pneumatyczne, choć wtedy auto zaczyna opierać się o styl Dub;

szerokie opony: Niemieckie auta często jeżdżą na szerokich oponach, co poprawia przyczepność i wygląd. Nierzadko stosuje się również tzw. spasy, czyli opony o nieco mniejszej szerokości niż felgi, które są na nie wręcz „naciągane”;

minimalizm: Niemiecki styl to elegancja i prostota. Unika się przesadnych dodatków aerodynamicznych czy jaskrawych kolorów;

brak logo na atrapie chłodnicy: W niemieckim tuningu często usuwa się logo producenta z atrapy chłodnicy, co dodaje autu indywidualności;

jakość wykonania: Niemcy słyną z dbałości o szczegóły, dlatego niemieckie modyfikacje są starannie wykonane.

Styl niemiecki to połączenie elegancji, minimalizmu i doskonałej jakości. Auta w tym stylu są wyrafinowane i przyciągają uwagę na drodze.

Czysty styl (Clean Style)

Clean Style w tuningu samochodowym to kierunek, który stawia na skrajną prostotę i elegancję. Oto jego główne cechy: Clean Look: Usunięcie zbędnych elementów zewnętrznych, takich jak emblematy, listwy, klamki, czy boczne kierunkowskazy, aby osiągnąć minimalistyczny wygląd. Czasami są to tylko nieliczne elementy, czasami niemal całe nadwozie jest „ogolone” ze wszystkich wystających elementów;

subtelne modyfikacje: Zmiany są dyskretne, ale przemyślane, często wymagające spostrzegawczości, by je dostrzec;

wypolerowane detale: Wszystkie części silnika i detale są starannie wypolerowane, co podkreśla dbałość o szczegóły;

obniżone zawieszenie: Bardzo niskie zawieszenie jest charakterystyczne dla tego stylu, nadając autu sportowy charakter;

felgi Deep Dish: Szerokie felgi z wystającym rantem i opony „naciągnięte” na felgę, co jest typowe dla German Style, ale również stosowane w Clean Style;

stonowane kolory: Choć nie jest to regułą, to często wybierane są stonowane kolory lakieru;

jakość wykonania: Precyzja i jakość wykonania są kluczowe, co widać w każdym elemencie modyfikacji.

Clean Style to styl dla tych, którzy cenią sobie czystą formę i elegancję, bez potrzeby przyciągania uwagi przesadnymi dodatkami. To uhonorowanie prostoty i charakteru samochodu, gdzie każda linia i każdy detal ma swoje znaczenie.

Hot Rod

Styl tuningu Hot Rod to klasyczny i ikoniczny kierunek modyfikacji samochodów, który ma swoje korzenie w Ameryce z lat 20-tych do 50-tych XX wieku. Oto główne cechy stylu Hot Rod: klasyczne amerykańskie samochody: Hot Rody to zazwyczaj amerykańskie samochody z lat 30-tych i 40-tych, które są gruntownie modyfikowane;

silniki o wysokiej mocy: Charakterystyczne dla Hot Rodów są potężne silniki V8, często odsłonięte, z dodatkami takimi jak gaźniki, kolektory i turbosprężarki. Im więcej wymyślnych dodatków, tym lepiej;

niskie zawieszenie: Samochody te mają obniżone zawieszenie, co nadaje im agresywny i sportowy wygląd. Często stosuje się zawieszenie pneumatyczne, aby np. podczas pokazów maksymalnie obniżyć prześwit;

duże koła i szerokie opony: Tylne koła są zwykle znacznie większe i szersze od przednich, co podkreśla ich wyścigowy charakter nawiązujący np. do wyścigów równoległych;

modyfikacje nadwozia: Linia dachu jest często bardzo nisko poprowadzona lub całkowicie ścięta, a błotniki mogą być usunięte, aby odsłonić koła;

unikatowy i często kontrowersyjny styl: Hot Rody wyróżniają się indywidualnym stylem, który jest bezpośrednim odzwierciedleniem osobowości właściciela. Olbrzymie układy wydechowe poprowadzone np. nad dachem, kilogramy chromu, jaskrawe kolory – to wszystko jest w pełni dozwolone.

Styl Hot Rod to nie tylko tuning, to również kultura i sposób na wyrażenie siebie poprzez samochód. To styl, który łączy miłość do motoryzacji z szacunkiem do historii i tradycji. W USA jest to niekiedy sposób na życie, a warsztaty zajmujące się tego typu modyfikacjami można znaleźć w wielu miastach.

Styl Low Rider (Low Rider Style)

Styl tuningu Low Rider to unikatowy kierunek modyfikacji samochodów, który narodził się w Ameryce i jest ściśle związany z kulturą latynoską. Oto główne cechy stylu Low Rider:

minimalny prześwit: Low Ridery charakteryzują się bardzo niskim zawieszeniem, które sprawia, że samochód jest praktycznie „przyklejony” do ziemi. W myśl zasady, że im niżej, tym lepiej, wiele aut modyfikowanych w tym stylu niespecjalnie nadaje się do jazdy na co dzień, a na wielu pokazach auta wręcz szorują podwoziem po nawierzchni generując snopy iskier;

hydraulika: Wiele Low Riderów wyposażonych jest w hydrauliczne systemy zawieszenia, które pozwalają na regulację wysokości pojazdu, a nawet wykonanie spektakularnych „skoków”. Niemal tradycją na zlotach stały się zawodu w „tańcu” samochodem;

kolorowe lakierowanie: Samochody zdobią barwne, często ręcznie malowane wzory oraz malowidła wykonane techniką airbrush, które są wyrazem indywidualności właściciela. Od subtelnych linii i zdobień po całe obrazy zdobiące nadwozie auta;

chromowane detale: Low Ridery mają wiele chromowanych elementów, od felg po detale silnika, co dodaje im blasku i blichtru;

kultura: Low Rider to nie tylko styl tuningu, ale cała subkultura, która wyraża się przez muzykę, ubiór i styl życia.

Styl Low Rider to więcej niż modyfikacja samochodu; to sposób na wyrażenie siebie i przynależności do społeczności, która ceni sobie oryginalność i tradycję.

Rat Rods

Styl Rat Rods to unikatowa forma tuningu, która celowo podkreśla „nieukończony” projekt i zużycie pojazdu. Charakterystyczne cechy to: rdza i brak koloru jako elementy designu;

oryginalne części z różnych dziedzin, np. klucz jako dźwignia zmiany biegów;

unikatowość każdego pojazdu, dzięki indywidualnym modyfikacjom;

wykorzystanie starszych modeli samochodów, często z lat 1920-1950;

matowe kolory i efekt rdzy dla uzyskania naturalnej patyny;

spartańskie wnętrze, skupiające się na surowości, a nie komforcie. W skrajnych przypadkach.

Rat Rods to styl dla tych, którzy cenią sobie autentyczność i oryginalność, tworząc pojazdy z duszą i historią, które przyciągają uwagę swoją unikalnością i charakterem.

Extreme Tuning

Styl Extreme Tuning to ekstremalna forma modyfikacji samochodów, która przekracza tradycyjne granice tuningu. Charakteryzuje się on:

nietypowymi rozwiązaniami, takimi jak drzwi typu gull wing lub scissor doors;

zastosowaniem zaawansowanych systemów audio i wizualnych, w tym dużych ekranów TV i paneli karoserii odsłaniających ogromne głośniki;

modyfikacjami silnika i zawieszenia, które często są drugorzędne wobec efektownych opcji kosmetycznych;

wykorzystaniem efektownych kolorów i tekstur lakieru, które sprawiają, że pojazd wyróżnia się z tłumu.

Extreme Tuning to styl dla tych, którzy chcą, aby ich pojazd był nie tylko szybki, ale także niezapomniany i spektakularny, przyciągający uwagę gdziekolwiek się pojawi.

Styl Racing Spec

Styl tuningu Racing Spec to podejście do modyfikacji samochodów, które skupia się na maksymalizacji wydajności i osiągów pojazdu. Charakteryzuje się on: zastosowaniem zaawansowanych technologii i materiałów, takich jak lekkie kompozyty, włókna i metale;

modyfikacją silnika w celu zwiększenia mocy i momentu obrotowego;

optymalizacją aerodynamiki poprzez dodanie spoilerów, dyfuzorów i innych elementów zewnętrznych;

ulepszeniem zawieszenia i układu hamulcowego dla lepszej kontroli i stabilności;

wykorzystaniem opon o wysokiej przyczepności i trwałości.

Celem Racing Spec jest przygotowanie samochodu do rywalizacji na torze wyścigowym, gdzie liczy się każda sekunda. Styl ten często wykorzystywany jest w samochodach biorących udział w różnych formach motorsportu, od amatorskich wyścigów po profesjonalne serie wyścigowe.

Styl Import

Styl tuningu Import to fascynujący kierunek modyfikacji samochodów, który czerpie inspirację z różnych źródeł i kultur. Oto kilka cech charakterystycznych dla tego stylu:

Japan Style (Jap-Style):

widowiskowość: Ten styl jest często używany w maszynach dla drifterów. Charakteryzuje się potężnymi zderzakami z dużymi wlotami, a na masce często znajduje się włókno szklane (carbon);

naklejki i logo: Duża ilość naklejek z logami firm, których podzespoły wykorzystano w aucie;

modyfikacje nadwozia: Transplantacja świateł, obniżanie dachu, otwieranie maski i klapy bagażnika siłownikami – to tylko niektóre z ekstremalnych modyfikacji;

logo i styl: W Jap-Style ważne są smakowite dodatki kultowych japońskich producentów akcesoriów tuningowych.

JDM (Japan Domestic Market): delikatność: Ten styl to subtelny tuning, często z jednolitym lakierem i chromowanymi felgami w umiarkowanych rozmiarach;

kultowe dodatki: Siedzenia Bride, body kity Blitz, opony Falken, pasy bezpieczeństwa Takata i osprzęt HKS;

oryginalność: JDM wywodzi się z Japonii i dotyczy aut japońskich marek, takich jak Honda, Toyota, Nissan i Subaru.

German Style: minimalizm: Styl niemiecki to elegancja i prostota. Usunięcie wszystkich emblematów, listw, bocznych kierunkowskazów i wygładzenie zderzaków to tzw. “clean look”;

felgi Deep Dish: Szerokie felgi z wystającym rantem i opony “naciągnięte” na felgę;

wypolerowane detale: Części silnika i detale są starannie wypolerowane;

niskie zawieszenie: Niemiecki styl często obejmuje obniżenie podwozia. Cult Style: hołd dla klasyków: Ten styl oddaje hołd autentycznym klasykom motoryzacji z lat '60 i '70;

akcesoria z epoki: Felgi od Garbusa, migacze w stylu Golfa I, stylowe naklejki “76” – to charakterystyczne elementy;

obniżone nadwozie: W Cult Style obowiązkowe jest obniżenie nadwozia. Rost Style: kontrolowana dewastacja: Ten styl jest niezrozumiany przez wielu, ale ma swoich entuzjastów;

dodatki z epoki: Duża ilość dodatków z epoki, zadrapania i uszkodzenia celowo pozostawione;

niezwykły wygląd: Rost Style to unikalny styl, który przyciąga uwagę. Scena tuningowa jest pełna różnorodności, a każdy może znaleźć swój ulubiony styl i czerpać z tego radość!

