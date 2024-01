Toyoty GR Yaris 2024. Większa moc, cyfrowe zegary i debiut skrzyni automatycznej

Auto będzie dostępne w Europie od lata 2024 roku. Szczegóły rezerwacji online i zamówień zostaną ogłoszone wkrótce. Jakie zmiany wprowadzono? Sprawdźmy!

Toyota GR Yaris. Dotychczasowa historia

Ten model od samego początku miał nie być tylko kolejnym przedstawicielem segmentu hot-hatch. To auto, które pod względem projektowym i inżynieryjnym czerpało z doświadczeń i sukcesów zespołu TOYOTA GAZOO Racing w rajdowych mistrzostwach świata. Nowy silnik, nowy sterowany elektronicznie napęd na cztery koła i podwozie stworzone wyłącznie do tego auta tylko to potwierdzają. Gdy samochody w produkcyjnej wersji trafiły do dziennikarzy i klientów, ich entuzjastyczne przyjęcie było ponad oczekiwania Toyoty. Od wprowadzenia modelu na rynek w 2020 roku w Europie sprzedano ponad 18 tys. egzemplarzy GR Yarisów, a poziom satysfakcji konsumentów osiągnął 99%. Zdecydowana większość GR Yarisów została zamówiona z pakietem Sport, który uwypukla rajdowe cechy tego auta. To dlatego nowy GR Yaris bazuje właśnie na tej odmianie.

Toyota GR Yaris 2024. Więcej mocy, wyższy moment obrotowy

GR Yaris w chwili debiutu dysponował najmocniejszym trzycylindrowym silnikiem na świecie. Teraz oferuje jeszcze więcej. Jego moc została podniesiona o 19 KM do 280 KM, a moment obrotowy jest o 30 Nm wyższy i wynosi 390 Nm.

Równolegle ze zwiększaniem mocy dopracowano też niezawodność jednostki napędowej. Jako poligon doświadczalny posłużyły rajdowe mistrzostwa Japonii oraz w japońskich wyścigach długodystansowych. Nowy GR Yaris ma wzmocniony rozrząd, zawór wydechowy zyskał nowy materiał, zwiększono ciśnienie wtrysku paliwa. Auto ma też nowe, lekkie tłoki z odpornymi na zużycie pierścieniami, a do układu dolotowego dodano nowy czujnik ciśnienia.

Nowy GR Yaris będzie oferowany wyłącznie z pakietem Sport, który ma dodatkowe elementy układu chłodzenia jak nowa dolna chłodnica poprawiająca niezawodność podczas jazdy z w pełni otwartą przepustnicą, modyfikacje wlotu powietrza oraz intercooler z instalacją natrysku wody.

Toyota GR Yaris 2024. Szybkie zmiany biegów dzięki nowej skrzyni automatycznej

Największą zmianą w nowym GR Yarisie jest wprowadzenie ośmiobiegowej skrzyni automatycznej GAZOO Racing Direct, która będzie oferowana opcjonalnie. Auto nadal będzie w standardzie wyposażone w skrzynię manualną o sześciu przełożeniach. W pracach nad nową skrzynią biegów największy nacisk położono na jak najlepszy czas podczas redukcji przełożeń. Skrzynia automatyczna pozwala także kierowcy jeszcze bardziej skoncentrować się na kierowaniu.

W przypadku manualnej skrzyni biegów przełożenia zmienia się w oparciu o zachowanie auta, oddziaływanie sił podczas hamowania oraz prędkość. Oprogramowanie automatycznej skrzyni biegów zostało tak dostosowane, by na bieżąco analizować użycie pedałów hamulca i przyspieszenia. Nowa skrzynia automatyczna przewiduje, kiedy konieczna będzie zmiana przełożenia nawet przed zmianą zachowania auta, żeby wybór biegu odpowiadał intencjom kierowcy i przypominał zachowanie profesjonalnego zawodnika.

Podczas testów na torze wyścigowym nowy automat w GR Yarisie umożliwił osiągnięcie lepszych czasów niż auta wyposażone w skrzynię manualną. Doskonałe właściwości jezdne auta to także zasługa standardowych mechanizmów o ograniczonym poślizgu Torsen z przodu i tyłu. Inżynierowie GAZOO Racing testowali oprogramowanie oraz różne materiały, by uzyskać wysoką odporność na pracę w wysokich temperaturach, osiągając odpowiedni balans pomiędzy prędkością zmiany przełożeń a prowadzeniem. W trakcie testów kierowcy rajdowego zespoły TOYOTA GAZOO Racing sprawdzali GR Yarisa na różnych nawierzchniach, w tym na pokrytych śniegiem drogach w Finlandii. Automatyczna skrzynia biegów była także sprawdzana w rajdowych mistrzostwach Japonii, serii TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge oraz Super Taikyu Series.

Ośmiobiegowa skrzynia automatyczna ma ciasno zestopniowane przełożenia. Auto korzysta też z nowego systemu kontroli momentu obrotowego oraz kompaktowego elektromagnesu liniowego o wysokiej czułości. Dzięki zastosowaniu wysoce odpornego na ciepło materiału w sprzęgle oraz dostrojeniu ustawień oprogramowania sterującego uzyskano ultraszybkie zmiany biegów. Zmiana przełożeń w położeniu D jest płynna, a funkcja predykcyjnego wyboru biegu idealnie dostosowuje się do intencji kierowcy. Za chłodzenie układu odpowiada instalacja chłodnicy płynu do automatycznej skrzyni biegów.

Nowa funkcja wyboru trybów jazdy – Sport, Normal, Eco, pozwala dostosować auto do codziennych potrzeb poprzez modyfikację ustawień wspomagania kierownicy, pracy układu klimatyzacji, reakcji na pedał przyspieszenia czy układ zegarów przed kierowcą. W samochodach z automatyczną skrzynią GAZOO Racing Direct dostosowuje się także sposób zmiany przełożeń. W trybie Sport zmiany są błyskawiczne, w trybie Normal oraz Eco zachowano odpowiedni balans. W trybie Sport, gdy skrzynia znajduje się pozycji D najważniejsza jest szybkość pracy, a w pozycji M zapewnia błyskawiczną zmianę przełożeń. W zakresie od 4900 do 7200 obr./min. skrzynia dostarcza najwięcej wrażeń.

Tak jak w do tej pory oferowanym GR Yarisie zastosowano stały, kontrolowany elektronicznie napęd na cztery koła GR-FOUR. Został on zaprojektowany z myślą o tym modelu, a przy pomocy trzech trybów – Normal, Sport i Track, dostosowuje przekazanie momentu obrotowego między koła przedniej i tylnej osi.

Toyota GR Yaris 2024. Większa sztywność nadwozia, ulepszone podwozie i układ kierowniczy

Dzięki zwiększeniu liczby spawów laserowych o 13% oraz wykorzystanie o 24% więcej klejów strukturalnych zwiększyła się sztywność lekkiego nadwozia GR Yarisa, a tym samym auto lepiej reaguje na skręcanie, lepiej się prowadzi i daje większe poczucie przyczepności. GR Yaris powstał na wyjątkowej platformie. Z przodu zastosowano płytę podłogową z platformy GA-B z modelu Yaris, a z tyłu wykorzystano platformę GA-C z modeli o segment większych.

Nowy GR Yaris wciąż wykorzystuje lekkie i sztywne zawieszenie, które składa się z kolumn MacPhersona z przodu oraz podwójnych wahaczy poprzecznych wleczonych z tyłu, ale zmieniono ich ustawienia po konsultacjach z profesjonalnymi kierowcami z rajdów i wyścigów. Zastosowano dodatkowe śruby mocujące amortyzatory z przodu, dzięki czemu wyeliminowano ryzyko zmiany ustawień geometrii pojazdu podczas pracy tulei przy dużych obciążeniach. Przednie i tylne sprężyny mają nowe parametry pracy, dzięki czemu daje jeszcze większą pewność prowadzenia.

Toyota GR Yaris 2024. Wnętrze inspirowane motorsportem

Kabinę nowego GR Yarisa zmodyfikowano tak, by zwiększyć prawdziwie sportowe odczucia, a design podkreśla, że to auto zostało stworzone z myślą o kierowcy. Zmieniono rozmieszczenie przycisków i przełączników korzystając z doświadczeń kierowców rajdowych i wyścigowych. Wyłącznik układu stabilizacji toru jazdy (VSC), włącznik świateł awaryjnych oraz włącznik natrysku wody na intercooler są teraz umieszczone bliżej kierowcy, a sięgnięcie do nich nie będzie utrudnione nawet korzystając ze sportowych pasów bezpieczeństwa. Przed pasażerem powiększono półkę na desce rozdzielczej, co ułatwia zamontowanie dodatkowych wskaźników lub monitorów dla pilota rajdowego.

Poprawiono widoczność poprzez obniżenie górnej krawędzi deski rozdzielczej o 50 mm, zmianę umiejscowienia lusterka wstecznego oraz przechylając o 15 stopni w kierunku kierowcy panel sterowania. Przed kierowcą umieszczono 12,3-calowe cyfrowe zegary z dwoma trybami wyświetlania do wybory – normal oraz sport, w którym prezentowanych jest więcej danych związanych z osiągami auta. Układ danych jest czytelny i przejrzysty bez zbędnych ozdobników. W samochodach z automatyczną skrzynią biegów wyświetlana jest także temperatura oleju w przekładni, a także wizualne ostrzeżenie o zbyt wysokich obrotach przed próbą redukcji biegu.

Poprawiono także pozycję za kierownicą. Obniżono o 25 mm fotel kierowcy i dostosowano do tych zmian umiejscowienie koła kierownicy. Zgodnie z sugestią Akio Toyody, prezesa zarządu i dyrektora reprezentatywnego Toyota Motor Corporation, który w rajdach i wyścigach startuje pod pseudonimem Morizo, żeby zmienić bieg na wyższy w automatycznej skrzyni biegów kierowca przyciąga lewarek do siebie, a żeby zredukować przełożenie, popycha go.

Toyota GR Yaris 2024. Zmiany w nadwoziu

Nadwozie nowego GR Yarisa przeszło szereg modyfikacji. Bezcenne okazały się informacje od kierowców testowych oraz zawodników startujących w rajdach i wyścigach, co pozwoliło dopracować poszczególne elementy trzydrzwiowego nadwozia pod katem zwiększenia docisku oraz poprawienia aerodynamiki i przyczepności.

Dolny przedni grill otrzymał nową stalową kratkę, która łączy odpowiednią grubość, wytrzymałość z niższą masą. Boczne grille są większe, a dolny zderzak ma dzieloną konstrukcję, która sprawia, że można go naprawić łatwiej i taniej. Z tyłu otwór w dolnej krawędzi dolnej listwy ozdobnej umożliwia wydostanie się powietrza spod podłogi, zmniejszając opór powietrza, poprawiając zwrotność i stabilność samochodu oraz odprowadzając ciepło z układu wydechowego.

Światła przeciwmgielne oraz światła cofania przeniesiono ze zderzaka do zespołu tylnych świateł, co zmniejsza ryzyko ich uszkodzenia. Trzecie światło stop umieszczono teraz na dole tylnej szyby, dzięki czemu kierowcy jadący z tyłu doskonale widzą, kiedy GR Yaris hamuje. Przeniesienie go ze spojlera ułatwi także ewentualną zmianę lub modyfikację tego elementu. Nowy GR Yaris zyskał lakier Precious Metal. Samochód będzie wciąż dostępny w kolorach Imperial Red, Precious Black and Pure White/Platinum White Pearl, które reprezentują barwy zespołu TOYOTA GAZOO Racing.

Toyota GR Yaris 2024. Dwie wersje specjalne

Toyota wyprodukuje dwie limitowane wersje specjalne GR Yarisa inspirowana dwoma rajdowymi mistrzami świata. Sébastien Ogier Special Edition oraz Kalle Rovanperä Special Edition będą bazować na GR Yarisie pokazanym w Tokio i zostaną zaprezentowane podczas Rajdu Monte Carlo, który w dniach 25-28 stycznia zainauguruje sezon 2024 w WRC.

Wideo Drogowe inwestycje w Gorlicach