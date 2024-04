Tak kilkanaście lat temu w Nowym Sączu obchodzono rocznicę śmierci Jana Pawła II. Zdjęcia Remigiusz Szurek

Sięgnęliśmy do naszych archiwów i zdjęć autorstwa zasłużonego emerytowanego dziś dziennikarza „Gazety Krakowskiej” Stanisława Śmierciaka. W 2009 roku, czyli cztery lata po odejściu Papieża m.in. na nowosądeckim Rynku setki sądeczan brały udział w uroczystościach związanych z kolejną rocznicą śmierci św. Jana Pawła II, co na fotografiach uwiecznił nasz redaktor Stanisław Śmierciak Zobacz galerię (58 zdjęć)

2 kwietnia 2005 roku cały chrześcijański świat wstrzymał oddech śledząc na bieżąco informacje o pogarszającym się stanie zdrowia Papieża. Karol Wojtyła, św. Jan Paweł II - papież Polak o godzinie 21.37 odszedł do Domu Ojca. W wielu polskich domach nastał czas żałoby, całe rodziny w przejęciu i skupieniu siedziały przed telewizorami obserwując wieści z Watykanu. Przypomnijmy, że pogrzeb Jana Pawła II odbył się w Watykanie w piątek 8 kwietnia. Sięgnęliśmy do naszych archiwów i zdjęć autorstwa zasłużonego emerytowanego dziś dziennikarza „Gazety Krakowskiej” Stanisława Śmierciaka. W 2009 roku, czyli cztery lata po odejściu Papieża m.in. na nowosądeckim Rynku setki sądeczan brały udział w uroczystościach związanych z kolejną rocznicą śmierci św. Jana Pawła II, co na fotografiach uwiecznił nasz redaktor.