Takie zachody słońca będzie można już wkrótce podziwiać z wieży widokowej na Malniku. Niebawem otwarcie nowej atrakcji turystycznej

Wykorzystują potencjał góry Malnik

Malnik góruje nad Muszyną. To szczyt, który jest łatwo dostępny, a przy tym oferuje wspaniałe widoki. Nic więc dziwnego, że miejscowi i turyści, chętnie go zdobywają. Potencjał tego miejsca dostrzegły też władze uzdrowiskowej Muszyny. Rok temu zapadła decyzja, że na Malniku powstanie wieża widokowa.

Muszyna obok Krynicy-Zdroju to jedna z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejscowości na Sądecczyźnie. Z roku na rok, wraz z przybywającymi atrakcjami, wzrasta zainteresowanie tym uzdrowiskiem.…

- Na Malniku wykonywane są ostatnie prace, również te porządkowe. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze kilka dni i wieża będzie gotowa – mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny. - Z oddaniem do użytku w tym miesiącu nie zdążymy, ale na pewno na początku października turyście będą mogli z niej korzystać.

Wieża ma być wyposażona w kamerę internetową, zasilaną hybrydowo, a także plansze z panoramami i opisami poszczególnych widoków. Koszt jej budowy to około 2 mln zł, a władze muszyńskiego uzdrowiska środki na realizację zadania zabezpieczyły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie dla gmin górskich. Muszyna otrzymała w sumie 7 milionów zł na wsparcie inwestycji turystycznych.

Z Malnika można podziwiać Tatry

Góra Malnik to wznoszący się na wysokość 726 m szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich w Muszynie. Jej grzbietem prowadzi szlak turystyczny, a dzięki temu, że jest on odkryty i trawiasty, posiada niezwykłe walory widokowe. Te już dawno docenili miejscowi mieszkańcy oraz turyści, którzy chętnie wybierają się na Malnik, by podziwiać panoramę Tatr Słowackich, Jaworzynę, wieżę widokową na Radziejowej, szczyt Pienin czy Wysoką.