Tanie loty na koniec wakacji. Błyskawiczna wyprzedaż biletów w Ryanair tylko dziś, w czwartek 13 lipca 2023. Podróż już od 60 zł Emil Hoff

W czwartek 13 lipca 2023 turyści mogą wykupić wyjątkowo tanie bilety na loty w końcu sierpnia, wrześniu i październiku. Błyskawiczna wyprzedaż Ryanair to okazja, by polecieć za granicę nawet za 60 zł. patrykkosmider, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne

Tanie loty to coś, co turyści lubią najbardziej. Popularny budżetowy przewoźnik Ryanair organizuje dziś błyskawiczną wyprzedaż biletów z terminami wylotów na koniec lata i wczesną jesień. Do Rygi można polecieć już za 60 zł, do Paryża i Wenecji za niecałe 100 zł. Wyprzedaż trwa tylko dziś, w czwartek 13 lipca 2023. Gdzie dokładnie można polecieć i za ile? Sprawdźcie, póki wyprzedaż trwa.