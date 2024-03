Tanie loty w marcu. Tanie loty z Krakowa do europejskich miast do 250 zł w obie strony! Julia Stankowska

Zbliżającą się wiosnę pora porządnie zainaugurować! Pomimo tego, że ostatnie dni okazały się być wyjątkowo mroźne, warto uzbroić się w uśmiech i dobry humor, ponieważ marzec to zdecydowanie miesiąc podróżniczych okazji! W nadchodzących tygodniach na podróżujących z Krakowa czeka wiele atrakcyjnych ofert lotniczych. Zobacz 12 miast, do których polecisz z Krakowa do 250 zł w obie strony!