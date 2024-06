Tego się nie spodziewaliście. Dominik Tarczyński fanem Toola. Gwiazda PiS na rockowym koncercie w Tauron Arenie w Krakowie!

Tool - grupa założona w 1990 roku w w Los Angeles - powróciła do Tauron Areny Kraków. To trzeci występ tego zespołu w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce. I przyciągnął rzeszę fanów - podobnie jak ma to miejsce na koncertach w innych krajach. Nasze miasto to jeden z głównych przystanków na europejskiej trasie koncertowej muzyków z USA. Tool występuje w składzie: Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones i Maynard James Keenan. Na wszystkich europejskich koncertach (poza festiwalami) jako gość specjalny występiuje zespół Night Verses.

Więcej zdjęć z wtorkowego koncertu zobaczycie tutaj: