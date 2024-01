TOP 10 miejsc na zrobienie pamiątkowego zimowego zdjęcia w Beskidzie Sądeckim i Wyspowym

Choć w Beskidzie Sądeckim i Wyspowym nie brakuje miejsc do zrobienia udanego zimowego zdjęcia, warto wybrać się na którąś z wież widokowych. Daje nam to pewność, że fotka będzie udana i przywieziemy z wycieczki super pamiątkę.

WYBRANE WIEŻE I PUNKTY WIDOKOWE NA SĄDECCZYŹNIE:

Wieża widokowa na Słotwinach Liczy ona 49,5 metrów wysokości i prowadzi do niej ponad kilometrowa ścieżka przyrodniczo-edukacyjna zapewniają nie tylko przepiękne widoki, ale również relaks i odprężenie. Do wieży można dostać się nowoczesną, 6 osobową kolejką krzesełkową Doppelmayr, wyposażoną w osłony przeciwwiatrowe lub wejść spacerem utwardzoną, widokową drogą. Dzięki stopniowemu nachyleniu między 2-6 procent cała trasa drewnianej ścieżki i Wieży dostępna jest dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin z dziećmi w wózkach.

Platforma widokowa na Jaworzynie Krynickiej To atrakcja całoroczna, dostępna również w okresie zimowym (także dla osób niepełnosprawnych). Oferuje widok na przysłowiowe cztery strony świata w tym: Beskid Niski (Podgórze Ciężkowickie, Dynowskie), Bieszczady, Połoninę Rivną (Ukraina), Góry Czerchowskie (Słowacja), Tatry Niżne oraz Wysokie z najwyższym szczytem Słowacji – Gerlachem, Tatry Bielskie, Zachodnie oraz Małe Pieniny. Z górnego poziomu platformy dostępna jest 23 m metrowa zjeżdżalnia grawitacyjna dla najmłodszych.

Wieża widokowa na Radziejowej

Radziejowa to najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego (1265 m n.p.m.). Atrakcja turystyczna znajdująca się w gminie Rytro mierzy 22,16 m wysokości, natomiast platforma widokowa znajduje się na wysokości 17,1 m. Konstrukcja wieży jest wykonana z drewna montowanego za pomocą połączeń śrubowych. Obiekt posiada również elementy metalowe (ażurowe stopnie).

Platforma widokowa w Woli Kroguleckiej

Platforma widokowa w Woli Kroguleckiej, nazywana powszechnie "ślimakiem", to jedna z atrakcji turystycznych Sądecczyzny. Do konstrukcji zaprojektowanej przez limanowskiego architekta Wojciecha Świątka, można dojechać malowniczą górską drogą. Prowadzą do niej także szlaki turystyczne.