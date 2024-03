TOP 15 pałaców, zamków i dworków w Małopolsce zachodniej na weekendowe wyprawy. Kryją się za nimi niezwykłe historie. Zdjęcia z opisami

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Bogata historia za murami zamków i pałaców w Małopolsce

Wśród zabytkowych obiektów powiatów Małopolski zachodniej są majestatyczne zamki, dawne pałace, czy urokliwe staropolskie dworki. W ich murach kryje się wiele ciekawych historii.

Nie do wszystkich jeszcze jest wstęp, o czym warto się upewnić przed wyprawą, ale niezależnie od tego warto zobaczyć.

Co jakiś czas zresztą ich właściciele otwierają dla turystów czasowo, jak to było na przykład w Bulowicach czy przymierzają się do pełnego ich udostępnienia, na przykład w Zatorze.