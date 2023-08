Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force 125 KM vs Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KM. Porównanie miejskich aut za rozsądne pieniądze

Oba modele są niezwykle ciekawe i w kwocie do 90 000 złotych znajdziemy naprawdę dobrze wyposażone (np. podgrzewane fotele, kamera cofania, pakiet czujników etc.) modele z oszczędnymi i wydajnymi silnikami benzynowymi. Zabraknie automatycznej skrzyni biegów, dużych felg czy sportowych dodatków, ale to mocno winduje cenę zakupy – nierzadko do ponad 100 000 złotych. Toyota Yaris wydaje się nieco nowocześniejsza, zużywa odrobinę mniej paliwa i jest wyraźnie bardziej dynamiczna w mieście, ale to Corsa oferuje nieco więcej wyposażenia, przestrzeni, lepiej sprawdzi się również w trasie. Cenowo oba modele bez problemu zmieszczą się w kwocie około 90 000 złotych.

Stwierdzenie „rozsądne pieniądze” w odniesieniu do dzisiejszej sytuacji na rynku wydaje się pewnym nadużyciem, w końcu jakiś czas temu za około 80-90 tysięcy złotych można było kupić auto kompaktowe, ale takie mamy realia i musimy się do nich dopasować. Dziś porównujemy dwóch przedstawicieli segmentu B z silnikami benzynowymi.

Toyota Yaris vs Opel Corsa. Nadwozie i wnętrze

Jednak samochód cieszy się doskonałą reputacją, jeśli chodzi o solidność i niezawodność konstrukcji. Obecna generacja Yarisa jest odważniejsza stylistycznie niż poprzednie. Samochód wygląda o wiele lepiej na żywo niż na zdjęciach. Wiele zależy od wersji wyposażenia, koloru lakieru itp. Na przykład wariant w pięknym, czerwonym kolorze i z lakierowanym na czarno dachem prezentuje się świetnie. Do tego czarne wstawki i dodatki, ładne felgi w rozmiarze 17 cali i lampy LED z przodu i z tyłu. Bazowy model w odmianie Comfort, który posiada stalowe obręcze (plus kołpaki) oraz zwykłe lampy bez ciekawej sygnatury świetlnej nie wygląda już tak spektakularnie. Do słupka B samochód prezentuje bardzo dynamiczną linię, strzeliste klosze przednich lamp, charakterystyczny dla Toyoty duży przedni grill oraz agresywny wlot powietrza w zderzaku. Jednak to tył auta przyciąga uwagę, prezentując coś wyjątkowego z każdej strony. Jednym z ciekawszych akcentów są cyfrowe zegary. W środkowej części znajduje się niewielki ekran centralny, a na uwagę zasługują cyfrowy prędkościomierz i wskaźnik aktualnie używanego biegu. Umieszczono je w dwóch głębokich tubach, co prezentuje się bardzo interesująco i ma sportowy charakter. Czytelność tego rozwiązania może nie jest idealna, ale na pewno wygląda to ciekawie. Na środku deski rozdzielczej znajduje się 8-calowy ekran dotykowy. Nie zachwyca swoim wyglądem, ale takie rozwiązania są obecnie modne. Poniżej umieszczono kratki nawiewów i praktyczną półkę na drobiazgi lub telefon. Wnętrze Yarisa oferuje zaskakująco dużo przestrzeni, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Cztery osoby o średnim wzroście będą podróżować w komfortowych warunkach - fotele i kanapa są bardzo wygodne. Pojemność bagażnika wynosi 286 litrów, co jest przyzwoitą wartością. Archiwum Jak na auto z segmentu B mierzące 4060 mm długości, we wnętrzu wygospodarowano sporo miejsca. Oczywiście rośli pasażerowie z tyłu nie będą mieć wygodnie i dalsza podróż nie wchodzi w grę, ale jeśli tylko się zmieszczą, bez problemu przetrwają krótką przejażdżkę. Pojemność bagażnika w standardowym układzie to 309 litrów, zaś po złożeniu oparć kanapy - 1015 litrów. Trudno również narzekać na jakość materiałów, która jest na przyzwoitym poziomie. Obecnie oferowane generacje aut z segmentu B niekiedy pozytywnie zaskakują dobranymi materiałami, spasowaniem i rozwiązaniami i trzeba przyznać, że Opel Corsa wypada w tym zestawieniu dość pozytywnie.

Toyota Yaris vs Opel Corsa. Dane techniczne, osiągi i spalanie

Pod maską Toyoty Yaris głównym bohaterem jest oczywiście prosta hybryda równoległa, ale dla szukających tradycyjnych rozwiązań również coś się znajdzie. Do porównania wybraliśmy wersję 1.5 Dynamic Force o mocy 125 KM i momencie obrotowym 153 Nm. Nie jest to wiele, ale dla lekkiego (około tony) miejskiego autka to wartości w zupełności wystarczające. Ba! Można poczuć niezłą dynamikę w mieście, bowiem sprint od 0 do 100 km/h zajmuje 9 sekund, a prędkość maksymalna to 180 km/h. Średnie spalanie wg. normy WLTP to 5,2 l/100 km.

Opel Corsa nie posiada w ofercie hybrydy, ale ma za to napęd elektryczny. My jednak wybieramy konwencjonalny napęd benzynowy na bazie silnika 1.2 Turbo o mocy 100 KM i momencie obrotowym 205 Nm. Mocy jest mniej, ale silnik nadrabia wyższym momentem obrotowym. To skutkuje przyspieszeniem od 0 do 100 km/h w 9,9 sekundy i prędkością maksymalną 194 km/h. Średnie spalanie (również wg. WLTP) to przyzwoite 5,4 l/100 km.

Toyota Yaris vs Opel Corsa. Ceny i wyposażenie

15-calowe felgi aluminiowe;

automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne;

światła przeciwmgielne;

skórzaną kierownicę i gałkę zmiany biegów;

regulację wysokości foteli (manualną) oraz odc. lędźwiowego (elektryczną).

Co możemy dokupić i za ile?

opcjonalny lakier – od 2000 do 2900 złotych;

pakiet Smart (nakładki progowe i wykładzina gumowa do bagażnika) – 600 złotych;

automatyczną klimatyzację jednostrefową;

7-calowy wyświetlacz wirtualnych zegarów;

łączoną tapicerkę z materiału i skóry syntetycznej;

konsolę centralną z podłokietnikiem;

elektrycznie sterowane szyby tylne;

światła przeciwmgielne LED;

przyciemniane szyby etc.

Jak widać jest tego sporo i dopłata jest w pełni uzasadniona. Możemy również co nieco dokupić np.:

opcjonalny lakier – od 1300 do 2400 złotych;

pakiet Parking & Comfort (kamera 180 stopni, czujniki paktowania, podgrzewane fotele etc.) – 3300 złotych.

Toyota Yaris vs Opel Corsa. Podsumowanie

Oba modele są niezwykle ciekawe i w kwocie do 90 000 złotych znajdziemy naprawdę dobrze wyposażone (np. podgrzewane fotele, kamera cofania, pakiet czujników etc.) modele z oszczędnymi i wydajnymi silnikami benzynowymi. Zabraknie automatycznej skrzyni biegów, dużych felg czy sportowych dodatków, ale to mocno winduje cenę zakupy – nierzadko do ponad 100 000 złotych. Toyota Yaris wydaje się nieco nowocześniejsza, zużywa odrobinę mniej paliwa i jest wyraźnie bardziej dynamiczna w mieście, ale to Corsa oferuje nieco więcej wyposażenia, przestrzeni, lepiej sprawdzi się również w trasie. Cenowo oba modele bez problemu zmieszczą się w kwocie około 90 000 złotych.

Podstawowe dane techniczne obu modeli: Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force 125 KM (MT6) Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KM (MT6) Platforma TNGA: GA-B EMP1 Euro NCAP 5/5 4/5 Wysokość (mm) 1500 1435 Rozstaw osi (mm) 2560 2538 Długość/szerokość (mm) 3940/1745 4060/1765 Pojemność bagażnika (l) 286/768 309/1015 Cena (zł, brutto) od 84 900 od 82 300 Typ nadwozia/liczba drzwi hatchback/5 hatchback/5 Liczba miejsc 5 5 Masa własna (kg) 990 1090 Pojemność zbiornika paliwa (l) 42 44 Układ napędowy spalinowy spalinowy Rodzaj paliwa benzyna benzyna Pojemność (cm3) 1496 1199 Liczba cylindrów 4 3 Napędzana oś przednia przednia Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń manualna, 6-biegowa manualna, 6-biegowa Osiągi Moc (KM) 125 100 Moment obrotowy (Nm) 153 205 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,0 9,9 Prędkość maksymalna (km/h) 180 194 Średnie spalanie (l/100 km) - dane fabryczne 5,2 (WLTP) 5,4 (WLTP) Emisja CO2 (g/km) 122 122 Wyposażenie seryjne wybranych wersji: Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force 125 KM (MT6) Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KM (MT6) Poduszki powietrzne 7 6 Układ ABS S S Układ ESP S S Wspomaganie układu kierowniczego S S Centralny zamek S S Elektrycznie sterowane szyby p/t S/O S/O* Lusterka zewnętrzne sterowane elektr./podgrzewane S/S S/S Klimatyzacja manualna/automatyczna S/O S/O Radioodtwarzacz /CD/MP3 S/-/S S/-/S S wyposażenie standardowe

O wyposażenie za dopłatą

- wyposażenie niedostępne

* opcje dostępne w pakietach wyposażeniowych Nasza ocena: Toyota Yaris 1.5 Dynamic Force 125 KM (MT6) Opel Corsa 1.2 Turbo 100 KM (MT6) Przestronność wnętrza

* Silnik * * Osiągi * * Podwozie *

Poziom hałasu (odczuwalny) * * Zużycie paliwa * * Wyposażenie

* Cena * * Wynik końcowy ++++++ (6) +++++++ (7)

