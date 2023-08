Turyści w Dolinie Kościeliskiej natknęli się na rysicę z małym. To bardzo rzadkie spotkanie Aurelia Lupa

Dwójce turystów wędrujących po Tatrzańskim Parku Narodowym w rejonie Dolinie Kościeliskiej udało się zaobserwować rysicę z młodymi. To było wyjątkowe spotkanie. Wędrowcy zarejestrowali jak matka nawołuje młode, a następnie pokonuje strumień w poszukiwaniu małych rysiątek. - Takie obserwacje należą do niezwykle rzadkich, bo rysie to koty stroniące od ludzi - stwierdzili przyrodnicy z TPN.