Turystyczna perełka tuż przy granicy ze Śląskiem, czyli park Gródek w Jaworznie. Zobacz, jak prezentują się „Polskie Malediwy”. ZDJĘCIA

Turystyczna perełka tuż przy granicy ze Śląskiem

Mimo że jaworznicki park powstał na terenie dawnych wyrobisk po eksploatacji dolomitu to można tam znaleźć bardzo wyjątkowe walory przyrodnicze. Na około 60 hektarach znajdują się bowiem: ciepłolubne murawy, łąki, tereny podmokłe, siedliska naskalne, zbiorniki wodne, bory oraz lasy grądowe.

Pierwszy z nich nosi nazwę Orka. Ma on około 18,5 metra głębokości i jest jednym z najpopularniejszych zbiorników wśród nurków. Na jego dnie znajdują się dwie zatopione koparki, które są pozostałością po prowadzonej tam działalności górniczej. Przez drugi zbiornik, który nazywa się Wydra prowadzą pomosty, dzięki którym można podziwiać okolice z perspektywy wody. Oba zbiorniki wypełnione są przejrzystą lazurową wodą.

Park Gródek to główna atrakcja Jaworzna. Na terenie liczącym blisko 60 hektarów znajdują się dwa zbiorniki wodne, które robią tam największą furorę.

Atrakcje parku Gródek

Na terenie Polskich Malediwów znajduje się masa innych atrakcji takich jak: ścieżki dla pieszych, altanki, punkty widokowe, ścieżka dydaktyczna oraz stoiska gastronomiczne.

Przez cały rok Polskie Malediwy odwiedzają tłumy turystów. Często można tam spotkać nowożeńców, którzy chętnie urządzają tam sesje ślubne.

Ile kosztuje wejście?

Wstęp do parku jest możliwy przez całą dobę i jest bezpłatny. Można go odwiedzić z psem. Musi on jednak być na smyczy. Na całym terenie obowiązują także zakazy: wjazdu pojazdami silnikowymi, palenia ognisk, śmiecenia, hałasowania, biwakowania oraz kąpieli.

Odwiedzający mają do dyspozycji dwa duże parkingi. Oba znajdują się przy ulicy Jana III Sobieskiego w Jaworznie. Na miejsce można także dojechać autobusem jaworznickiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej.