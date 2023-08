Turystyka w pełnym rozkwicie w Małopolsce. Połowa wakacji i spektakularne odbicie w ruchu podróżnych

W Kraków Airport w środę, 9 sierpnia odbyła się konferencja prasowa pod hasłem: Półmetek wakacji w Krakowie i Małopolsce! To była okazja do przedstawienia bardzo optymistycznych danych dotyczących turystyki, zainteresowania osób z zagranicy województwem małopolskim, jego atrakcyjnością, gościnnością, smakami Małopolski i przyjaznym przyjęciem.

Potężne zainteresowanie turystów

- Małopolska to jeden z najatrakcyjniejszych i najczęściej odwiedzanych przez turystów regionów w Polsce, a Kraków to najbardziej rozpoznawalna polska marka turystyczna na świecie. Jesteśmy na na półmetku wakacji i już teraz widać jak Małopolska odnotowuje spektakularne odbicie w ruchu turystycznym, szczególnie zagranicznym. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku liczba gości z zagranicy przyjeżdżających do Małopolski w 2023 roku wzrosła o 150 procent. W lipcu 2022 r. nasz region odwiedziło prawie 66 tys. turystów zagranicznych, a w lipcu tego roku było ich ponad 165 tysięcy - wskazywała Iwona Gibas.

Do Małopolski najczęściej przybywają turyści z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Izraela i Włoch. A ponadto jest ciągły wzrost turystów z krajów arabskich. Jednocześnie warto zauważyć, że w lipcu nastąpił przyrost turystów krajowych odwiedzających Małopolskę o prawie 27 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Przyjeżdżają tu najchętniej mieszkańcy województw: śląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

Rekordowe notowania na lotnisku

Krakowskie lotnisko chwali się, że stąd można wybrać mnóstwo kierunków podróży. To blisko 150 regularnych połączeń do 33 krajów. - Wśród najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych są: Antalya, Rodos, Malaga, Warn, Zadar, Dubaj, Nicea, Malta, Katania czy też Agadir - podają przedstawiciele Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Prezes podkreśla, że po pandemii widocznie odradza się ruch turystyczny i biznesowy również z krajami arabskimi. Z Krakowa trzy razy w tygodniu są loty np. do Dubaju, są także loty do Turcji: Ankary i Stambułu.

Igrzyska, imprezy, programy wabią podróżnych

Do wzrostu ruchu turystycznego przyczyniły się działania zapoczątkowane już w 2021 roku w ramach projektu „Małopolska – cel podróży”. A w tym roku medialne kampanie promocyjne. Tego lata do Małopolski przyjechały 4 składy pociągów, a do przyjazdu zachęcały jadące nimi gwiazdy. Byli wśród nich artyści polskiej muzyki, sportowcy, influencerzy, kucharze, trenerzy i a z nimi podróżowali mieszkańcy z wielu stron kraju.

Do Małopolski na kilka dni z kraju i zagranicy

Natomiast turyści krajowi, których znacznie przybyło (w lipcu było ich o 27 procent więcej niż w czerwcu), najczęściej spędzali w naszym regionie jeden dzień. Takich osób w lipcu było prawie 1 milion. Na dłuższe pobyty 5-8 dni wybrało się do Małopolski prawie 650 tysięcy osób, a na 9-15 dni prawie 500 tysięcy osób.

Przeważająca większość turystów nocuje w Małopolsce i płaci tu za usługi. Z badań ubiegłego roku wyliczono, że średnie wydatki turysty zagranicznego to ok. 1810 zł na osobę, a turysty krajowego to 539 zł na osobę. Władze województwa podkreślają, że wzrost turystów to także wymierne wzrosty wpływów z turystyki.

Ile kosztuje turystyka?

W ubiegłym - 2022 roku, wpływy Małopolski z turystyki wyniosły nieco ponad 11 miliardów złotych, natomiast na podstawie obecnych danych szacujemy, że w tym roku przekroczymy wpływy z rekordowego 2019 roku, kiedy wyniosły 15 miliardów.