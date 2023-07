Ucieczka od upału w Krakowie. Gdzie schować się przed słońcem i cieszyć się wakacyjnym wypoczynkiem?

Najlepsze miejsca na odpoczynek od upału w Krakowie

Kąpieliska, parki i podziemne wycieczki

Chociaż centrum miasta może wydawać się pełne ludzi i miejsce, w którym ciężko znaleźć ochłodę, to w rzeczywistości można tu znaleźć wiele miejsc z cieniem. Planty to zacienione alejki, idealne do spacerów w cieniu drzew. Dodatkowo okoliczne muzea skryte w kamienicach oferują odrobinę chłodu podczas zwiedzania:

Nie zapominajmy także o Podziemiach Rynku, gdzie znajdziemy schronienie przed upałem. To unikatowe muzeum zabierze nas w podróż w czasie, prezentując średniowieczne życie miasta. Klimatyczny park archeologiczny ukryty pod Rynkiem Głównym to niezapomniana przygoda.

Ogród Botaniczny to kolejne miejsce, gdzie można wypocząć w cieniu i otoczeniu zieleni. To spokojne miejsce oferuje przyjemne alejki do spacerowania oraz liczne ławeczki, gdzie można usiąść i odpocząć. Dla miłośników wodnych atrakcji, Bagry Wielkie to idealne miejsce na upalny dzień. Kąpielisko pozwala bezpiecznie pływać, wypoczywać na piaszczystej plaży i uprawiać sporty wodne. Wokół znajduje się dużo zieleni, a drzewa zapewniają cień i ochłodę.

Kraków oferuje wiele różnorodnych miejsc, które pozwalają turystom cieszyć się upalnymi dniami w miłej atmosferze. Niezależnie od preferencji, każdy znajdzie tu coś dla siebie i spędzi czas komfortowo podczas upalnej pogody.