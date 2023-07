Uczestnicy nielegalnych wyścigów wożą śmierć po małopolskich drogach. Coraz częściej dochodzi do tragedii

Żółte auto od lat było postrachem krakowskich ulic

Tragedia, do której doszło w nocy z piątku na sobotę odbiła się szerokim echem w całym kraju. Okazało się, że kierowca żółtego renault megane, który pędził w centrum Krakowa był synem celebrytki Sylwii Peretti. Zaskakujące jest to, ze matka 24-latka od kilku lat miała świadomość tego, jak niebezpiecznie jeździ jej syn.

Po koszmarnym w skutkach wypadku na Twitterze pojawiło się nagranie sprzed lat, w którym Sylwia Peretti wspomina o pasji syna, którą nazywa wprost "wadą".

"Mój młody ma jedną dużą wadę, że zamiast jechać faktycznie na tor się wybawić, to niestety śmiga po mieście, robi to, co ja kiedyś. I to jest za**biście głupie, bo mi prawko zabrali przy 98 punktach - mówi na nagraniu matka zmarłego 24-latka.