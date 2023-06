Utrudnienia na odcinku DK75 we Frycowej. Rozpoczyna się remont drogi z Nowego Sącza do Krynicy-Zdroju, przygotujcie się na korki

Kierowców czeka drogowy armagedon?

Droga krajowa numer 75 z Nowego Sącza w kierunku Krynicy-Zdroju jest bardzo często uczęszczana, szczególnie w sezonie. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie już 12 czerwca na odcinku krajówki we Frycowej rozpocznie się remont 1,7 km, od mostu nad Kamienicą do okolic Cecurówki (od km 75+669 do km 77+390).

- Prace będą polegały na sfrezowaniu nawierzchni, wzmocnieniu jej konstrukcji i ułożeniu dwóch nowych warstw asfaltu (wiążącej i ścieralnej). Zostaną również poprawione pobocza. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Okresowo będziemy wprowadzać na tym odcinku ruch wahadłowy sterowany ręcznie - informuje Kacper Michna, rzecznik GDDKiA w Krakowie.

Powodem remontu jest zły stan nawierzchni drogi, która jest popękana i ma koleiny. Wartość prac to prawie 3,5 mln zł. Roboty potrwają do końca września. Pomiędzy poszczególnymi rodzajami prac będą przerwy spowodowane koniecznością zachowania wymogów technologicznych robót.