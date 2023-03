W górach ludzie są lepsi i częściej się uśmiechają - mówi Czesław Szynalik, pomysłodawca akcji „Odkryj Beskid Wyspowy”

Góry skryte jak ryś

Beskid Wyspowy to kilkadziesiąt pojedynczych, odosobnionych gór z najwyższą Mogielicą (1170 m n.p.m.) rozsianych na obszarze około tysiąca kilometrów kwadratowych. Beskidzkie wyspy poprzecinane są przełęczami i dolinami, co stwarza szerokie i różnorodne możliwości zdobywania szczytów - zarówno dla wytrawnego, jak i mało doświadczonego turysty. Służy temu m.in. akcja „Odkryj Beskid Wyspowy”.

- Akcję rozpoczęliśmy w 2010 r. Zaprosiłem włodarzy ośmiu tutejszych gmin na Śnieżnicę i zachęciłem do popularyzacji naszego regionu poprzez górskie wędrówki. Udało nam się wówczas zdobyć osiem wysp - opowiada Czesław Szynalik. - Zaczęliśmy od Lubonia Wielkiego, potem były: Szczebel, Lubogoszcz, Mogielica, Ćwilin, Kamionna, Jaworz i Jasień.

- Udało się przybliżyć Beskid Wyspowy turystom, bo wcześniej zazwyczaj tylko rzucali na niego okiem, pędząc samochodami ku okolicom bardziej rozreklamowanym - mówi pan Czesław. - Nieprzypadkowo logiem naszej akcji jest ryś. To zwierzę bardzo skryte, podobnie jak Beskid Wyspowy, który do niedawna również był tajemniczym i nieodkrytym pasmem górskim.

Górskie szlaki i smaki

Oprócz malowniczych widoków Beskid Wyspowy zachwyca turystów urokliwymi miastami i zabytkami. Region ten jest niezwykle bogaty pod względem etnograficznym. Zamieszkuje go aż pięć grup etnicznych: górale Zagórzanie, Kliszczacy, Biali Górale, Podhalanie oraz Lachy - Szczyrzyckie, Limanowskie i Sądeckie.

- Każda z tych grup ma swoje tradycje i zwyczaje. Od 10 lat organizujemy Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”. To doskonała okazja, aby podczas koncertów, wystaw i kiermaszy poznać folklor, muzykę, taniec, kuchnię i regionalne rękodzieło - mówi Czesław Szynalik.

- To góra zakochanych - uśmiecha się pan Czesław. - Podobno dozgonną miłość ślubowali sobie na jej szczycie ci, którym rodzice zabraniali się pobrać. Legenda głosi, że jeśli na szczycie Modynia poznasz swoją drugą połówkę, do końca życia będziecie razem.

Do górskich wycieczek zachęcają też wieże widokowe. Często są celem samym w sobie, inspiracją do wyjścia w góry i turystyczną zachętą.

Powędrują ku szczytom

- W ramach akcji organizujemy również 18 czerwca w Dobrej XI Galicyjski Piknik Kolejowy i bicie rekordu świata w śpiewaniu piosenki kolejowej, a także X Festiwal Kultury Beskidu Wyspowego „Beskidzkie Rytmy i Smaki”, który będzie się odbywał od 24 czerwca do 27 sierpnia w dziesięciu miejscowościach: w Dobrej, Wiśniowej, Kamienicy, Rabce, Tenczynie, Starej Wsi, Łukowicy, Mszanie Górnej i Limanowej. Szczegółowy program na: odkryjbeskidwyspowy.pl.

Rejent pasjonat

Popularyzacja beskidzkich szlaków to przede wszystkim rezultat pasji Czesława Szynalika, notariusza z Mszany Dolnej. Wszędzie go pełno. Wędruje z turystami szlakami górskimi, namawia kolejne gminy i przedsiębiorców do włączenia się w akcję „Odkryj Beskid Wyspowy”, udziela się w Związku Pszczelarzy, przez 10 lat był prezesem Klubu Sportowego Turbacz. Organizuje też Rajdy Rejenta oraz międzynarodowe Olimpiady Notarialne w Mszanie Dolnej, podczas których w 45 konkurencjach uczestniczą notariusze z całej Europy.