W Muszynie zabawa jak w zagranicznym kurorcie. Piana party przyciągnęła tłumy w upalny dzień. Kąpieliska będą miały wzięcie w długi weekend Joanna Mrozek

Rozpoczyna się długi weekend. W Muszynie baseny przeżywają prawdziwe oblężenie, bo wakacyjna pogoda wróciła, a żar leje się z nieba. To zachęca do odwiedzenia kąpielisk, basenów i parków wodnych w regionie. W uzdrowisku już kolejny raz zorganizowali piana party w basenie. Taka forma zabawy podoba się turystom i mieszkańcom, którzy w sobotę bawili się w najlepsze. To doskonała zabawa dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.