W Tatrach coraz silniejszy wiatr. Stanęła kolejka na Kasprowy Wierch ŁB

Wyjątkowo dynamiczna pogoda w Tatrach i na Podhalu. O ile rano w Zakopanem termometry wskazywały minus 12 stopni, to o godz. 10 było już tylko minus 1 stopień. Do tego zerwał się porywisty wiatr. Na Kasprowym Wierchu w porywach wieje z prędkością do 98 km/h.