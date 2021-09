Wadowiczanki szukają w 190 krajach za zorganizowanie piramidy finansowej. Oszukała nawet Mariana Banasia, prezesa NIK i celebrytów Bogumił Storch

Pochodzącą z Wadowic Joannę Segelstrom Interpol od trzech lat poszukuje w 190 krajach. Grozi jej do 15 lat więzienia oraz wysoka grzywna. Obiecywała krociowe zyski z inwestycji w rzeźby i obrazy. Na oszustwie miała zarobić od 300 mln do nawet miliarda złotych. Wśród poszkodowanych przez nią są m.in. Marian Banaś, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz serialowa aktorka Grażyna Wolszczak. Dali się nabrać, mimo że Komisja Nadzoru Finansowego od 2017 roku ostrzegała przed firmą Joanny Segelstrom. Według naszych ustaleń nastoletnia Joanna mieszkała na wadowickim osiedlu Kopernika wraz z rodziną. Po maturze wyjechała do Szwecji i zerwała kontakt z bliskimi. - Polskie nazwisko też miała na S. Jest nawet absolwentką prestiżowego liceum Wadowity, tego samego, do którego uczęszczał Karol Wojtyła - mówi Gazecie Krakowskiej Paweł, mieszkaniec Wadowic, były sąsiad jej rodziców.