Ważne zmiany dla turystów we Włoszech: nawet 1300 zł kary za selfie, mniej miejsc noclegowych i inne przepisy, które Wam się nie spodobają

Mniej noclegów w Bolzano. Władze regionu twierdzą, że to dla dobra turystów

Włochy walczą z zalewem turystów. Nowe przepisy mogą nie spodobać się urlopowiczom

Na całym świecie turystyka staje na nogi po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. W niektórych miejscach jednak liczba turystów wzrasta tak szybko i gwałtownie, że niepokoi zarówno lokalnych mieszkańców, jak i regionalne władze.

Tak jest we Włoszech, które po zniesieniu obostrzeń związanych z koronawirusem są dosłownie zalewane przez turystów z całego świata. Bardzo też wzrosła liczba turystów krajowych, którzy tłumnie przybywają do ślicznych nadmorskich miasteczek i kurortów. Z jednej strony turystyka wzmacnia lokalną gospodarkę, z drugiej jednak powoduje niedogodności dla mieszkańców i przyczynia się do degradacji środowiska.

Włosi postanowili dać odpór fali turystów. Zaczynają wprowadzać przepisy, które mają na celu uregulowanie ruchu turystycznego, tak by goście nie uprzykrzali życia lokalnym społecznościom, a środowisko nie zostało bezpowrotnie zdewastowane.