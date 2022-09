Weekend w Małopolsce: zamki, ścieżki w koronach drzew i uzdrowiska! Oto 10 miejsc idealnych na krótką wycieczkę! Redakcja Kraków

Wakacje co prawda dobiegły już końca, jednak nie oznacza to, że we wrześniu trzeba zaszyć się w domu. Nie masz pomysłu na spędzanie wolnego czasu w weekend? Małopolska jest pełna cudownych i fascynujących miejsc do zwiedzania. Przygotowaliśmy listę, która pomoże zorganizować weekendową wycieczkę. Polecamy m.in wyjazd do kopalni Soli w Wieliczce, Ojcowski Park Narodowy czy Zamek Tenczyn w Rudnie. A to nie wszystko!