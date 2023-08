Wielka radość w Muszynie. Słynne ogrody na Zapopradziu mają nowego lokatora. To alpaka, która już skradła już wiele serc

- To wyjątkowe wydarzenie napełnia nas dumą i radością i nie możemy się doczekać, aby podzielić się tym wspaniałym momentem z Wami. Urocza mała alpaka, przyszła na świat w otoczeniu pięknej natury i troskliwej opieki naszych doświadczonych hodowców. Jej delikatność, wdzięk i ciekawość już teraz zachwycają wszystkich odwiedzających nasze ogrody. Zapraszamy Was serdecznie, byście wspólnie z nami świętowali narodziny tego małego cudu natury. Przybywajcie z rodziną i przyjaciółmi, aby podzielić się tą wspaniałą chwilą i poznać naszą nową, puchatą gwiazdę – Gaję. Imię zostało nadane po dziewczynce, która zauważyła przyjście na świat nowej alpaki. Serdecznie zapraszamy do Muszyńskich Ogrodów, gdzie przyroda i radość łączą się w niezapomnianą przygodę! - napisali opiekunowie.