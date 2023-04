Wielkanoc w Krakowie i okolicach na przedwojennych zdjęciach w kolorze. Niesamowita podróż w czasie!

Krakowska Wielkanoc sprzed lat

Wielkanocne zwyczaje w Krakowie i okolicy: Emaus i Siuda Baba

Emaus w Krakowie to odpust odbywający się w Poniedziałek Wielkanocny. Drugiego dnia świąt w stolicy Małopolski warto wybrać się w okolice klasztoru Norbertanek na Zwierzyńcu. Emaus to odpust podobny do wielu, ale wyróżniają go: