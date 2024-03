Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. "Wjazd Jezusa do Jerozolimy" rozpoczął uroczystości

Obchody Wielkiego Tygodnia rozpoczęły się już w sanktuarium w Kalwari Zebrzydowskiej. W niedzielę zgromadzeni pod klasztorem wierni mogli zobaczyć trzy inscenizacje: "Wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy", ”Wypędzenia przekupniów” oraz "Wybaczenie jawnogrzesznicy". Uroczystości zakończą się w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. W tym czasie sanktuarium odwiedzą tysiące pielgrzymów, najwięcej przyjedzie w Wielki Piątek, nawet ok. 100 tys. osób.

O. Cyprian Moryc OFM, kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej mówił o symbolice Niedzieli Palmowej

– Pan nas potrzebuje, abyśmy zanieśli na własnym grzbiecie Jezusa do tych, którzy Go nie znają, albo znają Go tylko deklaratywnie, a nie mają w sercu – mówił o. Cyprian Moryc OFM, kustosz sanktuarium podczas inauguracji Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej, które trwa cały tydzień. Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia palm oraz procesji do bazyliki, po której celebrowano sumę pod przewodnictwem o. Egidiusza Włodarczyka OFM, prowincjała bernardynów. Niedziela Palmowa w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Franciszek Salezy Nowak OFM Po południu można było wziąć udział w tradycyjnym Misterium Męki Pańskiej. Wierni uczestniczyli w scenie "Wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy" oraz dwóch innych przedstawieniach.

O. Cyprian Moryc przemawiając do ok. pięciu tysięcy zgromadzonych pod sanktuarium pielgrzymów zwrócił uwagę, że Ojcowie Kościoła w osiołku widzieli symbol każdego ucznia Chrystusa. Niedziela Palmowa w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Franciszek Salezy Nowak OFM – Jezus mnie potrzebuje. Czy zechcemy oddać Chrystusowi grzbiet naszej wiary, nawet bardzo słabej, jak ziarnko gorczycy, po to, by zanieść Go światu, zanieść do swojej rodziny, miejsca pracy? – pytał i zwracał uwagę, że Jezus potrzebuje ludzi wierzących, na swoich pomocników. Kolejne sceny Misterium Męki Pańskiej odbędą się w Wielką Środę o godz. 20 przy ołtarzu polowym. Będą odgrywane sceny: „Uczta u Szymona”, „Zdrada Judasza” i “Posiedzenie Wysokiej Rady”. Niedziela Palmowa w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Franciszek Salezy Nowak OFM

Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej. Co się wydarzy? Harmonogram uroczystości:

Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy

Msze św.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 17.00, 19.00

5.30 - Odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, Godzinki

6.00 - Msza św. z kazaniem

18.00 - Gorzkie Żale z kazaniem

20.30 - Różaniec, Apel Maryjny i zasłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej

Wielka Środa – 27 III 2024 20.00 - Misterium Męki Pańskiej: sceny „Uczta u Szymona”, „Zdrada Judasza” i “Posiedzenie Wysokiej Rady”. Wielki Czwartek – 28 III 2024 5.30 - Odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, Godzinki

6.00 - Nabożeństwo Eucharystyczne z kazaniem, poświęcenie „Wieczerzy Pańskiej”

13.00 - Gorzkie Żale, Mandatum (przy ołtarzu polowym) – „Umycie nóg Apostołom”, Procesja pasyjna do Pałacu Kajfasza, Wieczorny sąd „U Kajfasza” - Msza św. w Wieczerniku, adoracja Najświętszego Sakramentu w Piwnicy Domu Kajfasza

19.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej w bazylice

Wielki Piątek – 29 III 2024

6.00 - Poranny sąd „U Kajfasza”,

8.00 - Dekret „U Piłata”, - Słowo pasterskie metropolity krakowskiego Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego

8.30 - Droga Krzyżowa na Wzgórze Ukrzyżowania, - Liturgia Wielkiego Piątku przy kościele Ukrzyżowania – Ks. bp Robert Chrząszcz

- Komunia św. dla uczestników Liturgii od godz. 8.00 do 13.00 (krużganki Drogi Krzyżowej) - Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pana Jezusa do Rezurekcji

Wielka Sobota – 30 III 2024

8.00 - Poświęcenie pokarmów (co 15 min.). Zakończenie o godz. 16.00

19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 31 III 2024

Msze św.: 6.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00

6.00 - Procesja rezurekcyjna z „Grobu Pańskiego” do bazyliki, Msza św. Jak co roku do Kalwari Zebrzydowskiej przygotowywać się do Wielkanocy przyjadą tysiące pielgrzymów. - Chcę serdecznie zaprosić do Kalwarii na Wielki Tydzień. To w całym Kościele Świętym jest czas wyjątkowy, bardzo głęboki, bogaty w przeżycia - mówi kustosz sanktuarium O. dr. Cyprian Moryc OFM - Jest czasem przeżywania na nowo najważniejszych wydarzeń zbawczych. W Kalwarii ten czas jest unikalny ze względu na Misterium Pasyjne, na święty Teatr, w którym przypominamy cierpienie Jezusa - wyjaśnia zakonnik.

W niedzielę w inscenizacji jeden z zakonników odtwarzający rolę Jezusa wjedzie na osiołku, w asyście apostołów oraz tłumu wiernych na szczyt wzniesienia, znajdującego się obok bazyliki Matki Bożej Anielskiej.

W apostołów zwykle wcielają się alumni z bernardyńskiego seminarium i przewodnicy kalwaryjscy, a tłum "grają" po prostu pielgrzymi z różnych stron Polski. Kalwaria Zebrzydowska zwana jest „polską Jerozolimą” a bazylika podczas inscenizacji symbolizuje świątynię jerozolimską. Tradycja organizowania w tu misteriów sięga początków XVII w., gdy został ufundowany klasztor Bernardynów. Początkowo odbywały się one tylko w Wielki Piątek, ale potem rozszerzone zostały o Wielki Czwartek. W Niedzielę Palmową w 1947 r. urządzono po raz pierwszy "Wjazd Chrystusa do Jerozolimy". Od 1953 roku misterium odbywa się w zbliżonej do obecnej formule, i za każdym razem gromadzi coraz więcej wiernych i turystów

Zakonnicy przypominają, że wszystkie parkingi i toi-toi’e na terenie sanktuarium są darmowe.

