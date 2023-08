Wieża na Malniku już zadaszona. Nową atrakcję turystyczną Muszyny widać z daleka

Jan Golba, burmistrz Muszyny konsekwentnie stawia na rozwój turystyczny uzdrowiska. Sięga po pomysły i pieniądze na nowe atrakcje. W tym roku do istniejących już i cieszących się popularnością m.in. Ogrodów Sensorycznych dołączy wieża widokowa na górze Malnik.

- Trwają ostatnie prace montażowe przy stalowo-drewnianej konstrukcji. Część widokowa została przykryta dachem. Wieża jest już widoczna w terenie i wzbudza duże zainteresowanie. Pojawia się na zdjęciach w mediach społecznościowych, a część z osób komentujących nie jest zadowolona z tej inwestycji – mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny. - Spodziewają się sporego ruchu turystów, na co my liczymy, a woleliby, by wzgórze Malnika zostało jak do tej pory miejscem cichym i spokojnym.