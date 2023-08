Wieża widokowa na Wiatrówkach w Moszczenicy już z zadaszeniem. Tatry będą prawie na wyciągnięcie ręki

Łączna wartość tej inwestycji to 1,6 mln złotych. Ponad pół miliona dotacji gmina uzyskała z funduszy rządowych, natomiast resztę stanowi wkład własny samorządu. - Inwestujemy po to, żeby Moszczenica rozwijała się turystycznie - podkreślał w rozmowie z nami Jerzy Wałega, wójt gminy. Poza samą wieżą, pozostanie jeszcze zagospodarowanie otoczenia. W kolejnym etapie konieczne jest jeszcze wybudowanie parkingów. - Jestem przekonany, że w perspektywie jednego, dwóch lat znajdziemy też środki na zagospodarowanie terenu - dodaje wójt Wałęga.

Będzie to druga wieża widokowa w Gorlickiem. Pierwsza stoi pod szczytem Ferdla, a turyści zdążyli policzyć, że na jej szczyt prowadzi dokładnie 110 schodów. Aby dotrzeć do niej, piechurzy mają do wyboru trzy szlaki – zielony Wapienne-Ferdel, niebieski Rozdziele-Ferdel oraz Barwinok-Ferdel.

O swoją zabiega gmina wiejska Gorlice. Stanie w Dominikowicach na szczycie Łysuli i poza walorami widokowi będzie miała również zjeżdżalnię. W tym momencie trwają prace projektowe.