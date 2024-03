Wiosenno-zimowa Czarna Młaka niedaleko Muszyny. To unikatowe jeziorko, które powstało 900 lat temu trzeba zobaczyć Joanna Mrozek

Wygląda na to, że zima już do nas nie powróci, dlatego można już planować wiosenne spacery. Czarna Młaka w Powroźniku w gminie Muszyna jest unikalnym w Beskidach górskim jeziorkiem, które trzeba zobaczyć zanim zniknie. To idealny kierunek na wiosenny spacer dla całej rodziny.