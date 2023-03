Wodny plac zabaw na zboczach Góry Parkowej, kawiarnia, siłownia i alejki. Krynica-Zdrój ma już wykonawcę nowych atrakcji turystycznych

- Będzie tam wodny plac zabaw, ścianka wspinaczkowa, siłownia zewnętrzna, ławeczki, alejki, mini amfiteatr a także kawiarnia. Mamy nadzieję, że to miejsc stanie się atrakcyjne dla turystów i mieszkańców. W ramach inwestycji także droga do ogrodów zostanie przebudowana, aby dojazd do ogrodów był komfortowy - mówi nam Piotr Ryba, burmistrz Krynicy-Zdroju i dodaje, że w piątek 24 marca rozstrzygnięto przetarg na budowę tych nowych atrakcji turystycznych.