Wronin i Dunajec na straży naddunajeckich dziedzin. Warownie do zdobycia w weekend

Skała już z daleka lśniła bielą wapienia. Była wyniosła, a jej poszarpane, nagie ściany opadały stromo w kierunku wartko płynącego Dunajca. W tej okolicy i na tym brzegu nie było bardziej naturalnie obronnego miejsca, a jednocześnie tak doskonale nadającego się do panowania nad rozległą doliną i przebiegającymi jej dnem szlakami handlowymi. Nic więc dziwnego, że to na niej wyrósł warowny Wronin.

Strażnica na wysokiej skale

ZOBACZ „PIESZE I ROWEROWE WĘDRÓWKI PO MAŁOPOLSCE"

W jej mrocznych i głębokich lochach - to już niesie wieść gmina - szlachcic ziemi krakowskiej skryć miał nieprzebrane skarby, w tym ogromne ilości złota… Historycy nie potwierdzają jednak, by to on - około połowy XIII stulecia - był właścicielem olbrzymich włości m.in. na terenie współczesnego nam Czorsztyna. O skarbach nie wspominają.

Przypuszczają za to, że mocno ufortyfikowaną strażnicę na malowniczym i wyniosłym zarazem wypiętrzeniu ufundowała księżna Kinga, zabezpieczając w ten sposób niespokojną granicę polsko-węgierską. Wronin, bo tak zwana jest ta warownia w dokumentach z XIII stulecia, miał jednocześnie zabezpieczać - co bardziej prawdopodobne - sięgające tych terenów rozległe włości księżnej. Już wtedy nadgraniczna strażnica składać się miała m.in. z kamiennej wieży, a także umocnień ziemnych i drewnianych budynków.