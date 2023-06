Wstęp do jednej z najpopularniejszych atrakcji Rzymu nie będzie już dłużej darmowy. Ile wyniesie opłata i kiedy zmiany wchodzą w życie?

Dlaczego wprowadzono opłatę za wstęp do Panteonu?

Ile będzie kosztował wstęp do Panteonu?

Smutne wieści dla turystów. Panteon, słynna atrakcja Rzymu, przestanie być darmowy

Wreszcie ogłoszono dokładnie, od kiedy stęp do Panteonu będzie płatny i ile wyniosą ceny biletów.

Gennaro Sangiuliano, włoski minister kultury, ogłosił w połowie marca 2023 decyzję o wielkim znaczeniu dla rzymskiej turystyki i dla gości odwiedzających Wieczne Miasto na weekend, urlop czy wakacje. Minister stwierdził, że wstęp do słynnego Panteonu nie będzie już dłużej darmowy. Stwierdził, że ministerstwo wprowadzi niedługo opłaty za wstęp.

Photo by Gabriella Clare Marino on Unsplash

Od kiedy trzeba płacić za zwiedzanie Panteonu w Rzymie?

W niedzielę 25 czerwca minister Sangiuliano ogłosił, że wstęp do Panteonu w Rzymie będzie płatny od 1 lipca 2023 .

Oznacza to, że wszyscy turyści, chcący zwiedzić tę słynną atrakcję w czasie wakacyjnej wycieczki do Włoch, będą musieli przeznaczyć nieco grosza na zwiedzanie. Ale ile dokładnie? To też już wiadomo.

Panteon - mapa:

Panteon stoi na Polu Marsowym. To jedna z najlepiej zachowanych budowli z czasów starożytnych w całym Rzymie.